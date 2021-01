Großburgwedel

Normalerweise sind am 6. Januar die feierlich verkleideten Sternsinger der katholischen St.-Paulus-Kirche in Großburgwedel unterwegs, um den Segen „C+M+B“ (Christus mansionem benedicat – lautet übersetzt: Christus segne dieses Haus) an Häuser zu schreiben und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Die Aktion Dreikönigssingen gestaltet die Gemeinde aufgrund der Pandemie und den bestehenden Verordnungen anders als gewohnt, nämlich kontaktlos: Der Gruß und Segen kommen im Briefumschlag ins Haus.

So waren die Sternsinger in Zeiten vor Corona unterwegs: Die Sänger im Burgwedeler Rathaus. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Sternsinger ziehen nicht von Haus zu Haus

Die Kinder, die sich Jahr für Jahr als Sternsinger verkleiden, können wegen der Corona-Krise nicht wie üblich von Haus zu Haus in Großburgwedel ziehen. Wegen der Kontakt- und Abstandsverordnungen dürfen die Kindergruppen nicht durch die Stadt gehen. „Deshalb haben wir eine Alternative gesucht – und auch eine gefunden“, berichtet Antonia Heinrich, die zusammen mit Susanne Stärkel das Sternsingen organisiert. Statt den begehrten Hausbesuchen mit Singeinlagen und Segensgruß verteilen zehn Familien der Gemeinde in diesem Jahr Umschläge an rund 200 Haushalte.

Segensgruß gibt es als Aufkleber

Die braunen DIN-A5-Umschläge werfen die Überbringer in Briefkästen oder deponieren sie vor die Haustür. In den Tüten finden die Adressaten neben einem Info-Flyer, dem Gebet sowie einer Kindergeschichte auch einen vorgefertigten Aufkleber mit dem Segensgruß „20*C+M+B*21“. „Es gibt aber auch Blanco-Aufkleber, die die Menschen selbst mit Kreide beschriften können“, sagt Heinrich.

Paulusgemeinde sammelt Geld für Kinder in Brasilien und Uganda

Zum alljährlichen Sternsingen gehört auch das Sammeln von Spenden für Kinder in Not. 2021 werde bundesweit für Mädchen und Jungen in der Ukraine Geld gesammelt, sagt Heinrich. Die St.-Paulus-Gemeinde sammelt indes für Projekte ihrer Partnergemeinden in Brasilien und Uganda. „Einen entsprechenden Antrag haben wir gestellt, und der ist auch bewilligt worden“, erklärt die Organisatorin des Sternsingens in Großburgwedel. 150 Patenkinder habe die Gemeinde, die sich in diesem Jahr verstärkt den 17 Kindern, die HIV-positiv getestet seien, widmen möchte.

Sternsinger segnen Rathaus

Aber so ganz will die katholische Gemeinde das Sternsingen doch nicht ausfallen lassen. Nach dem Gottesdienst am Mittwoch, 6. Januar, um 14 Uhr werden laut Heinrich einige Kinder den Segensgruß ins Rathaus tragen und an der Eingangstür anbringen. Gesungen werde nicht. Geplant seien auch Besuche in Pflegeeinrichtungen in Großburgwedel, Kleinburgwedel, Thönse sowie in Kirchhorst und Isernhagen N.B. „Wegen Corona müssen wir aber draußen bleiben“, bedauert die Organisatorin, „aber verzichten wollen wir auf die Termine nicht, weil viele Bewohner den Segensgruß sehr schätzen.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier