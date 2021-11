Kleinburgwedel

Ein leuchtender Blickfang im dunklen Glockenturm: Der Kirchbauverein vom Haus der Kirche in Kleinburgwedel bittet alle Bürgerinnen und Bürger zum traditionellen Aufhängen eines Sterns. Diesen bringt die Ortsfeuerwehr Kleinburgwedel am Montag, 22. November, ab 19 Uhr an dem Turm am Moorweg an.

„Dass der Stern jeweils in den Abendstunden leuchtet, ist nur durch die tatkräftige Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr möglich“, sagt Heide Sandleben, Sprecherin des Kirchbauvereins. Bei der Aktion rund um den Glockenturm bietet der Verein auch ein heißes Getränk an.

Von Katerina Jarolim-Vormeier