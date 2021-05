Großburgwedel

Der Plastikmüll in den Meeren ist ein globales Problem, für das es bislang noch keine wirkliche Lösung gibt. Auch Agnes Wagter wusste davon. Bei einem Spaziergang am Strand kam ihr die Idee. Warum nicht einfach etwas Neues aus dem ganzen herumliegenden Müll machen? Zusammen mit ihrem Partner, dem Burgwedeler Holger Ambroselli, gründete sie vor zwei Jahren das Start-up Seads. Ihr Ziel: Schuhe aus Meeresplastik herstellen. „Man kann klein oder groß denken. Am liebsten denke ich groß“, sagt die Niederländerin.

Mit dem Zug von China nach Burgwedel

Denn das Plastik baut sich erst nach Hunderten von Jahren ab. So lange dümpelt es durchs Meer, wird von Fischen gefressen oder an den Strand geschwemmt. „Das ist ein dramatisches, globales Problem“, sagt sie. „Wir wollten es lösungsorientiert angehen.“

In Spanien lässt das Paar ein Garn aus recyceltem Kunststoff herstellen, der aus Ozeanen und Verpackungsmüll aus Haushalten gewonnen wird. Fertigen lassen sie die farbenfrohen Espadrillas in China. Per Zug kommen sie anschließend nach Großburgwedel, wo sich das Logistikzentrum des Start-ups befindet. Von dort werden die drei verschiedenen Modelle in die ganze Welt verschickt – natürlich in einer wiederverwendbaren Verpackung. Ausgetragene Schuhe können die Kunden zurücksenden. Aus ihnen werden dann wieder neue Produkte gefertigt.

Zwölf Farben und drei verschiedene Modelle gibt es bislang. 70 Prozent der Kunden kommen aus Deutschland, aber es gab auch schon Bestellungen aus den USA, Portugal und der Schweiz. Quelle: Inga Schönfeldt

„Wir waren extrem nervös, bis der Container hier in Burgwedel ankam“, erinnert sich Ambroselli. „Vier Wochen war er unterwegs. Da schwitzt man Wasser und Blut.“ Doch alles lief reibungslos. Seit zwei Monaten ist ihre Website online, auf der die Kunden die Schuhe bestellen können.

Logistikzentrum in Reichweite

Den Standort hat das Paar bewusst gewählt. „Hier sind wir in unmittelbarer Nähe eines logistischen Knotenpunkts“, erklärt Ambroselli. „Das verschafft uns ein bis zwei Tage Vorsprung.“

Dazu kommt auch ein wenig Heimatverbundenheit. Holger Ambroselli ist in Burgwedel aufgewachsen und hat noch Familienangehörige im Ort. Er selbst verbrachte viele Jahre beruflich im Ausland. Trotzdem kennt er viele Burgwedeler noch persönlich – das ist durchaus hilfreich, stellte er fest. Als der Lastwagen mit dem Container voller Schuhe eintraf, hatte weder das Paar noch der Lkw-Fahrer einen Gabelstapler zur Hand, um die Ware abzuladen. „Innerhalb von zehn Minuten waren Nachbarn mit Gabelstapler und Sackkarren zur Stelle. So etwas funktioniert nur in einem Ort, in dem man die Leute kennt“, meint er.

„Made in Europe ist das Ziel“

Der Vertrieb sei gut angelaufen, obwohl die Schuhe mit gut 140 Euro pro Paar ihren Preis haben. „Die Schuhe sind teuer, aber es ist die Folge daraus, dass man nachhaltig arbeitet und faire Löhne zahlt. Zudem gehen 10 Prozent des Profits an Umweltprojekte“, sagt Ambroselli. Wächst das Unternehmen, hofft das Paar, irgendwann auch noch mehr als nur einen Angestellten in Burgwedel beschäftigen zu können.

Auch sonst schmieden die beiden Unternehmer viele Pläne. „Unser Ziel ist es, ein Produkt daraus zu machen, das komplett made in Europe ist“, sagt Ambroselli. Bislang haben sie noch keinen europäischen Hersteller gefunden, der es sich zutraut, das recycelte Garn in einem Mesh-Verfahren zu verarbeiten und mit den anderen Bestandteilen des Schuhs wie Jute und Naturkautschuk zu verbinden. „Das Know-how darin ist in Asien“, sagt der 52-Jährige.

Doch Besuche beim chinesischen Hersteller waren wegen der Pandemie nicht möglich. Und auch der Lockdown in Spanien und China im vergangenen Jahr stellte sie vor unternehmerische Herausforderungen. Teilweise stand die Produktion still, und die Grenzen waren geschlossen. Aufgeben war jedoch keine Option. Jetzt überlegen die beiden Unternehmer sogar schon, wann sie die erste Nachproduktion bestellen und ob sie auch in ausgewählten Schuhläden ihre Produkte ausstellen wollen.

Von Inga Schönfeldt