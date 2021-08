Großburgwedel

In der Stadtverwaltung sind mit Beginn der Pandemie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Arbeiten nach Hause geschickt worden. Sie ziehen ein überwiegend positives Fazit in Sachen Homeoffice – daher will die Verwaltung die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten weiterentwickeln.

„Von den Kolleginnen und Kollegen sind überwiegend positive Rückmeldungen zum mobilen Arbeiten gekommen, und es wurden gute Erfahrungen gemacht“, sagt die Erste Stadträtin Christiane Concilio. Für eine intensivere Rückschau wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laut Concilio gerade befragt. Die Ergebnisse würden dann gemeinsam ausgewertet. Dabei spielten nicht nur Wünsche nach persönlichen Kontakten und Kommunikation, sondern auch die digitalen Rahmenbedingungen eine Rolle.

Digitalisierung musste schneller vorangetrieben werden

Die habe die Stadtverwaltung mit Beginn der Pandemie schneller vorantreiben müssen. „So wurden zum Beispiel früher die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Besprechungen oder auch Sitzungen als Videokonferenzen durchzuführen“, sagt Concilio. Dazu seien mehr Notebooks angeschafft worden. Bereits zuvor sei mobiles Arbeiten möglich gewesen, doch im Frühjahr 2020 habe man eine größere Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Hause schicken müssen. Damit sollte auch bei Ausfall einiger Mitarbeitenden das Angebot des Rathauses sichergestellt werden.

Doch ganz ohne Kontakt funktioniert es im Rathaus noch nicht: In diesem Frühsommer habe sich die Verwaltung angesichts sinkender Inzidenzwerte dazu entschlossen, den Großteil der Belegschaft wieder aus dem coronabedingten Homeoffice zurückzuholen, um auch mehr Präsenztermine abarbeiten zu können und die Wartezeit für Termine zu verkürzen.

Nicht jedem gefällt die Arbeit zu Hause

Im mobilen Arbeiten sieht Concilio auch eine gute Chance, die Arbeit mit der individuellen Situation der Beschäftigen zu vereinbaren. „Dennoch ist das Homeoffice eine andere Art des Arbeitens, die nicht unbedingt von allen Kolleginnen und Kollegen gewünscht wird, auch wenn der Arbeitsbereich es zulassen würde“, schränkt sie ein.

„Die Möglichkeiten für das mobile Arbeiten werden auf jeden Fall weiterentwickelt“, sagt Concilio. So will die Verwaltung die Dienstvereinbarung weiter anpassen, aber auch die technische Entwicklung im Blick behalten. Zudem sollen die Notebooks an das mobile Arbeiten angepasst und bei Bedarf weitere Geräte oder Software angeschafft werden.

Von Alina Stillahn