Stadtradler liegen auf Rekordkurs

Burgwedel

Das war ein eindrucksvoller Start beim Stadtradeln: Bereits in der ersten Woche haben mehr als 300 Radfahrer mehr als 30.000 Kilometer auf das Konto der Stadt gut geschrieben. Diesen Zwischenstand nach acht von 21 Tagen melden die lokalen Koordinatoren Anja Hansch (Stadt Burgwedel) und Steffen Timmann ( ADFC Burgwedel).

„Damit haben wir die Chance, in diesem Jahr einen neuen Kilometerrekord aufzustellen“, sagt Timmann und freut sich über das bisherige Ergebnis. Bis Sonnabend, 27. Juni, können sich noch Teams und Teilnehmer unter www.stadtradeln.de anmelden. Gefahrene Kilometer kann man auch in der Woche danach noch eintragen. Im vergangenen Jahr erradelten die Burgwedeler rund 66.000 Kilometer. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2018. Da kamen am Ende 77.000 gefahrene Kilometer zusammen.

Anzeige

Zwölf Kommunalpolitiker radeln mit

Auch beim Wettbewerb um das fahrradaktivste Kommunalparlament kann sich Burgwedel steigern. Bis jetzt haben sich schon zwölf von 55 Burgwedeler Stadt- und Ortsräten angemeldet, doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Weitere Informationen zu dem Projekt Stadtradeln gibt es im Internet unter der Adresse www.stadtradeln.de. Dort kann auch jederzeit der aktuelle Stand im Wettbewerb unter den Kommunen der Region Hannover nachgelesen werden.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer