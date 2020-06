Burgwedel

Nach nun zwei von drei Wochen haben mehr als 370 Burgwedeler Radfahrer als Teilnehmer der Aktion Stadtradeln schon mehr als 57.000 Kilometer gemeldet. Bei den Mannschaften führt das Gymnasium Großburgwedel mit mehr als 10.000 Kilometern vor dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) Burgwedel mit rund 6.500 Kilometern. In der relativen Wertung ist das Radsport-Team des Laufclubs Burgwedel Spitze mit knapp 280 Kilometern pro Teilnehmer.

Sogar ein neuer Rekord ist möglich

In der letzten Aktionswoche bis Sonnabend, 27. Juni, können noch Teams und Teilnehmer nachgemeldet werden, die gefahrenen Strecken sogar noch in der anschließenden Woche. Erfahrungsgemäß werden die Kilometerzahlen am Ende steigen. Es besteht also die reelle Chance, dass Burgwedel beim Stadtradeln in diesem Jahr der Rekord von 77.000 Kilometern aus dem Jahr 2018 übertreffen wird.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de. Ansprechbar dafür sind auch die lokalen Koordinatoren Anja Hansch von der Stadt Burgwedel, E-Mail an a.hansch@burgwedel.de, und Steffen Timmann vom ADFC Burgwedel, E-Mail an s.timmann@adfc-hannover.de.

Von Frank Walter