Burgwedel

Sieben Mitarbeiter sollen sich künftig in Burgwedel um die Digitalisierung der Verwaltung kümmern – wenn der Rat am Donnerstag, 11. Februar, den Haushaltsplan und damit den Stellenplan beschließt. Anschließend, sagt Bürgermeister Axel Düker, geht das Zahlenwerk an die Region Hannover, deren Mitarbeiter den Etat erfahrungsgemäß schnell prüfen. „Deshalb gehe ich davon aus, dass wir ab März die Stellen ausschreiben werden“, sagt Düker.

Bislang arbeiten in dem Bereich Digitalisierung vier Beschäftigte, eine halbe Stelle ist vakant. Nun schlägt die Verwaltung die Aufstockung des Bereichs um 2,5 Stellen vor, sodass letztlich drei neue Mitarbeiter gesucht werden. Dass das Team erweitert werden muss, steht für Düker außer Frage angesichts der anstehenden Aufgaben. „Die Anforderungen steigen, sei es derzeit wegen Homeschooling oder Homeoffice, aber auch wegen des Onlinezugangsgesetzes jenseits von Corona“, sagt er und fügt hinzu: „Die Systeme müssen laufen, sonst werden sie nicht genutzt.“

Justyna Lauchard leitet die IT-Abteilung im Burgwedeler Rathaus und hat sich mit Bürgermeister Axel Düker unter anderem darum gekümmert, dass die 240 Ipads für bedürftige Schüler im Herbst schnell in Burgwedel angekommen sind. Quelle: Carina Bahl

Online-Rathaus funktioniert in Teilen

Dabei sei schon jetzt zu spüren, dass gute digitale Abläufe die Verwaltung entlasten können. Früher hätten die Burgwedeler einen Termin für das Abholen von nachgeforderten Geburts- oder Heiratsurkunde vereinbaren und ins Rathaus kommen müssen. Inzwischen laufe diese Anforderung ausschließlich digital – wie auch viele Schritte bei der Kfz-An- oder Ummeldung. Auch einen Fischereischein könnten Angler längst vom heimischen Sofa aus beantragen. Und nicht zuletzt könnten Eltern jetzt ihre Kinder online für einen Kita-Platz anmelden, erstmals in der Stadtgeschichte. Hinten den scheinbar schnell gesetzten Klicks verbergen sich nach Aussage Dükers umfangreiche Arbeiten und Testläufe, um beispielsweise Fehler zu vermeiden und so eine Betreuung möglicherweise zu verhindern.

„Wir brauchen IT-Fachleute, die Verwaltung kennen“, formuliert Düker die Forderung. Denn nicht nur das Rathaus arbeite zunehmend digital, sondern auch alle Außenstellen – von den Kitas und Schulen, über die Feuerwehren bis hin zur Kläranlage. Die Abläufe müssten synchronisiert werden, damit nicht in einem Bereich ein Antrag als PDF per E-Mail ankommt, ausgedruckt und ausgefüllt werden muss, ehe er gescannt und weitergeleitet wird. Allerdings betont der Verwaltungschef, dass Bürger auch weiterhin analog ihre Anliegen erledigen können: „Wir wollen niemanden ausschließen.“

Düker : Suche nach Fachleuten ist „herausfordernd“

Aber auch innerhalb der Verwaltung sieht Düker ein Mehr an Aufgaben, das sich unter anderem aus dem Homeoffice ergibt: „Ein Fachbereichsleiter, der mobil arbeitet, braucht keine Postmappe mehr, sondern einen digitalisierten Posteingang, den er von zu Hause aus bearbeiten kann“, nennt er ein Beispiel. Niemand müsse künftig zum Unterschreiben von Rechnungen ins Rathaus gehen, dafür könne er eine PIN nutzen. Davon wiederum profitierten Bürger und Partner: „Natürlich bekommt eine Firma, die einen Auftrag erledigt hat, ihr Geld auf diese Weise auch schneller überwiesen.“ Noch stehe die Stadt am Anfang, sagt Düker. Einiges sei geschafft und der Weg gut vorbereitet, doch ohne zusätzliches Personal gerate der Prozess für die 127 Mitarbeiter im Rathaus, die 159 Beschäftigten in den Außenstellen, die 226 Lehrer und hunderte von Schülern ins Stocken.

Als „herausfordernd“ beschreibt der Bürgermeister schon jetzt die Suche nach den neuen Kollegen, vor allem von Fachinformatikern Systemintegration und Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement: „Eine Kommune zahlt kein so hohes Gehalt wie die private Wirtschaft, aber wir punkten mit einem Tarifvertrag und guten Nebenleistungen.“

Von Antje Bismark