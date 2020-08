Zwar fällt die Werbung am neuen Kreisel in Wettmar direkt ins Auge. Wer sich aber den Stadtplan auf der Rückseite betrachten möchte, steht mit dem Rücken in der Hecke. Der Ortsrat drängt auf Abhilfe, die Burgwedeler Stadtverwaltung soll deshalb jetzt den Vertrag mit der Werbefirma prüfen.