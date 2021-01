Fuhrberg

Mit dem Baubeginn der neuen Druckrohrleitung vom Klärwerk Fuhrberg zur Zentralkläranlage in Großburgwedel rechnet Iris Dahms, Betriebsleiterin Kläranlage, zu Beginn des nächsten Jahres. „Im Moment bereite ich die Unterlagen für die Ausschreibung vor, die dann im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll“, sagt die Abwasseringenieurin. Eine Nachricht, auf die Kommunalpolitiker wie Fuhrbergs Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer ( CDU) und bauwillige Einwohner seit mehr als sechs Jahren warten.

Die Kläranlage im nördlichsten Ortsteil arbeitet seit Jahren an der Kapazitätsgrenze und soll deshalb an die Einrichtung in Großburgwedel angebunden werden. Doch immer wieder verzögerte sich das Projekt, unter anderem, weil sich ursprünglich geplante Trassenführungen nicht realisieren ließen. Nun aber soll die gut 8600 Meter lange Druckrohrleitung entlang der Landesstraße 381 führen, wie Dahms und Neddermeyer bestätigen. „Damit bestehen die Probleme, dass es für bestimmte Grundstücke keine Genehmigung gab, nicht mehr“, sagt der Ortsbürgermeister. Er reagiert erfreut auf die Nachricht, dass Dahms die Ausschreibung derzeit vorbereite. „Wenn die Verwaltung nun tatsächlich loslegt, dann brauchen wir sicherlich das Jahr noch als Vorbereitung, aber wir befinden uns dann auf einem graden Weg.“

Anzeige

Baukosten liegen bei 3 Millionen Euro

Die Betriebsleiterin rechnet mit Planungs- und Baukosten von etwa 3 Millionen Euro. Darin enthalten ist neben der Leitung auch die Ertüchtigung der Fuhrberger Kläranlage. Noch sei unklar, ob das Pumpwerk saniert oder neu gebaut werden müsse, sagt Dahms. Sie gehe in der Vorplanung von einem Neubau aus, allerdings stehe die Prüfung durch das noch zu beauftragende Ingenieurbüro erst an. Zu der künftigen Klärwasseranlage gehört ihren Angaben zufolge auch die mechanische Vorklärung mit einem Rechen. „Die Vorreinigung findet weiterhin in Fuhrberg statt.“

Geplant sei, das komplette Abwasser durch die Druckrohrleitung nach Großburgwedel zu transportieren. Aber es gebe in Fuhrberg noch einen hohen Anteil an Fremdwasser, speziell Regenwasser, für das die Stadt ein Klärbecken vorhalten müsse. „Regenwasser führt an manchen Tagen zu einer deutlichen Mehrbelastung“, berichtet die Ingenieurin aus Erfahrung. Zwar solle jeder Eigentümer das Regenwasser auf seinem Grundstück versickern lassen, aber das verfolge noch nicht jeder intensiv. „Da wir in den nächsten zwei Jahren aber die Niederschlagsgebühr einführen werden, ändert sich das sicherlich“, sagt Dahms und fügt hinzu, diese Unwägbarkeit erschwere derzeit die Planung und Berechnung der Beckenkapazität.

Lesen Sie auch So wird in der Kläranlage Burgwedel das Schmutzwasser zu Trinkwasser

Zeitschiene passt zu neuem Baugebiet in Fuhrberg

Fest steht indes, dass der weitaus größte Teil der Leitung in einem Horizontalbohrverfahren verlegt wird. Lediglich auf einer Strecke von etwa 1000 Metern sieht die Planung die offene Bauweise vor, die beispielsweise das Anlegen von Baugräben erfordert.

Dahms geht davon aus, dass sie bis März die Ausschreibungsunterlagen an ein Ingenieurbüro übergeben wird. „Dann folgen die vierwöchige Submission und die Prüfung der eingegangenen Bewerberunterlagen“, sagt sie. Erst wenn dies abgeschlossen sei, könne das Planungsbüro mit der Arbeit beginnen. Deshalb sei der Baubeginn in einem Jahr realistisch. „Sollte es schneller gehen, dann freut es sicherlich alle Beteiligten“, sagt Dahms.

Auch Neddermeyer geht von dieser Zeitschiene aus, die gut zu dem geplanten Baugebiet passt. Denn wegen der fehlenden Kapazität gab es in den vergangenen Jahren kein grünes Licht für Bauland, das soll sich nun ändern. „Allerdings ist das ja nur ein Aspekt“, sagt der Ortsbürgermeister. „Der andere ist der umweltpolitische Druck, gerade im Fuhrberger Feld als Wasserschutzgebiet vernünftig zu arbeiten.“

Von Antje Bismark