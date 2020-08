Großburgwedel

Für dieses Thema dürften sich viele Burgwedeler interessieren: Die Stadtverwaltung gibt in der Sitzung des Sport- und Freizeitausschusses einen Bericht zum Stand der Sanierungsarbeiten im Großburgwedeler Freibad. Das bleibt in diesem Sommer geschlossen und soll bis zur kommenden Saison hergerichtet werden.

Im Ausschuss geht es zudem um die Sanierung der Schul- und Freisportanlage Auf der Ramhorst sowie um zwei Anträge von Sportvereinen. Der TSV Kleinburgwedel möchte einen Zuschuss für die Standsicherheitsprüfung seiner acht Flutlichtmasten haben, der Schützenverein Gut Ziel Wettmar einen für die Erweiterung seiner Meyton-Anlage.

Die Sitzung beginnt am Dienstag, 1. September, um 18.30 Uhr im Amtshof, Auf dem Amtshof 8, in Großburgwedel. Während der Einwohnerfragestunde können sich Besucher mit eigenen Themen an die Mitglieder des Ausschusses wenden.

Von Thomas Oberdorfer