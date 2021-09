Burgwedel

Ist meine Mietwohnung günstig oder teuer im Vergleich zu anderen in Burgwedel? Das können Interessierte jetzt im neuen Mitspiegel nachlesen, den die Stadt Burgwedel zum 1. Oktober veröffentlicht hat.

Mit dem bisher letzten aus dem Jahr 2019 lässt sich dieser aber nicht so einfach vergleichen: In der Systematik zur Erhebung der Daten hat sich nämlich einiges geändert. Die Mieten sind laut Burgwedels Erster Stadträtin Christiane Concilio in Teilen günstiger und in Teilen teurer geworden. Eine Preissteigerung wie von 2017 bis 2019 um teils rund 20 Prozent gebe es aber nicht. „Da haben wir schon ganz andere Entwicklungen gesehen“, sagte Concilio im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss.

Laut aktuellem Mietspiegel sind neue Wohnungen (Baujahr 1995 bis 2020) über 85 Quadratmeter besonders teuer in Burgwedel: Der Mittelwert liegt hier bei 8,53 Euro pro Quadratmeter. Dabei finden sich sowohl günstige Wohnungen mit 6,21 Euro pro Quadratmeter als auch solche, die 11,32 Euro kosten. Neue Wohnungen unter 45 Quadratmeter Größe kosten im Schnitt 8,50 Euro pro Quadratmeter, Wohnungen von 45 bis 65 Quadratmeter im Schnitt nur 8,05 Euro.

Mieten werden sogar teils günstiger

Damit sind die mittelgroßen, neueren Wohnungen im Schnitt günstiger geworden. Bis 2019 kosteten sie noch 8,28 Euro pro Quadratmeter. Dafür ist bei den neueren Wohnungen über 85 Quadratmeter ein leichter Preisanstieg zu merken, im Schnitt zahlten Mieterinnen und Mieter bis 2019 8,21 Euro und nunmehr also rund 30 Cent mehr.

Vergleichbar sind die Mittelwerte aber nur bedingt. So wurde für Gebäude, die ab 2015 errichtet wurden, beim Ausstattungsmerkmal Energetik ein neuer Grenzwert eingeführt. Zudem berücksichtigte der bisherige, 2011 erstellte und bis 2019 immer wieder angepasste Mietspiegel für Burgwedel lediglich Mieten aus Häusern mit mindestens drei Wohneinheiten. Da aber in der ländlichen Region Hannover insbesondere Ein- und Zweifamilienhäuser alles andere als untypisch sind, wurden nun erstmals auch Mieten zu diesem erhoben. Ebenfalls wichtig zu wissen: Der Betrachtungszeitraum hat sich gemäß neuem Mietspiegelrecht vergrößert. Galten bisher maximal vier Jahre zum Erhebungsstichtag, sind es jetzt sechs Jahre.

Mietspiegel ist ein Instrument zum Vergleichen

Mit dem neuen Mietspiegel erhalten Mieter und Vermieter ein Instrument, um die ortsübliche Vergleichsmiete – also die üblicherweise gezahlten Mieten für Wohnungstypen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage – ermitteln zu können. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn eine Mieterhöhung ansteht. Im Mietspiegel aufgeführt ist die Nettokaltmiete, also ohne Betriebs- und Heizkostenanteil. Angegeben werden sowohl der Mittelwert als auch eine Mietenspanne, die sich aus Abweichungen nach oben und unten ergibt.

Berücksichtigt wurden die Parameter Wohnungsgröße (bis 45 Quadratmeter, 45 bis unter 65 Quadratmeter, 65 bis unter 85 Quadratmeter, über 85 Quadratmeter), Ausstattung und Beschaffenheit. Bei der Ausstattung geht es etwa um die Art der Heizung, Vorhandensein von Balkon oder Terrrasse, Fußbodenheizung und Mitvermietung von Küchengeräten. Gibt es Parkett, Fliesen oder ein Fenster im Bad? Existiert ein Aufzug, wie hoch ist der Energieverbrauchswert? Insgesamt 27 Punkte sind hier entscheidend. Die Lage hingegen wird nicht direkt abgebildet.

Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt Hannover liegt laut aktuellem Mietspiegel der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter in einer großen Neubauwohnung über 85 Quadratmetern in normaler Wohnlage bei bei 10,50 Euro. Für eine kleine Neubauwohnung in normaler Wohnlage muss ein Mieter durchschnittlich 13,07 Euro auf den Tisch legen. Dort verzeichnete die Stadt einen Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete seit 2019 um 13 Prozent.

Günstigen Wohnraum schaffen ist Thema

Am günstigsten sind in Burgwedel große Wohnungen in Altbauten, die vor 1960 gebaut wurden: Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt dort bei 5,81 Euro. Die Spanne erstreckt sich von 4,51 bis 7,26 Euro. Doch auch kleine Wohnungen unter 45 Quadratmetern sind erschwinglich, wenn sie in Altbauten liegen. Der Durchschnittmietpreis pro Quadratmeter liegt hier bei 5,84 Euro. Die Spanne erstreckt sich von 5,10 bis 6,49 Euro.

In Burgdorf liegt der Vergleichswert für große Wohnungen im Altbau bei 5,77 Euro. Kleine Altbauwohnungen gibt es dort im Durchschnitt für 5,80 Euro zu mieten – so denn solche erhältlich sind. Dass es mehr bezahlbaren Wohnraum geben muss, wird in Burgwedel seit Jahren diskutiert und gefordert. Auch im Zuge der Kommunalwahlen positionierten sich die Fraktionen zu diesem Thema. Am Donnerstagabend berät auch der Rat über den neuen qualifizierten Mietspiegel.

Von Sandra Köhler