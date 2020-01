Wer möchte Besucher durch die St.-Petri-Kirche führen?

Großburgwedel

„Tick – tack – tick – tack“, exakt im Sekundentakt schlägt die Uhr der St. Petri-Kirche in Großburgwedel. Das Ticken des 125 Jahre alten Zeitmessers hallt durch den gesamten Turm der Kirche. Die alte Uhr ist eines der Prunkstücke des Gotteshauses und Station bei fast jeder Führung durch die Kirche. Und genau für diese Führungen sucht die Gemeinde nun Ehrenamtliche und startet dazu eine kleine Seminarreihe. Anfang Februar soll es losgehen.

Turmuhrgilde kümmert sich um die vier Ziffernblätter

Bereits seit vielen Jahrzehnten ist Ulrich von Stackelberg als Führer in der Ende des 14. Jahrhunderts erbauten Kirche unterwegs. Er wird gemeinsam mit Pastorin Bodil Reller die neuen Führer ausbilden. Es dürfte in dem ganzen Bauwerk keine Ecke geben, die der 87-Jährige nicht kennt. Außerdem ist von Stackelberg Mitglied der Turmuhrgilde – einer Gruppe von fünf Männern, die sich um den alten Zeitmesser kümmern.

Zu den Aufgaben der Gilde gehört es, dafür Sorge zu tragen, dass die vier Ziffernblätter im Kirchturm von St. Petri immer die richtige Uhrzeit anzeigen. Dazu steigt jeden Dienstag ein Gildenmitglied die steilen Stufen zu der Turmuhr hinauf. Die ist im zweiten Stock in gut 15 Metern Höhe untergebracht und damit weit unterhalb der Ziffernblätter.

Geht erstaunlich genau: die Uhr im Kirchturm von St. Petri. Quelle: Thomas Oberdorfer

Zeitmesser läuft auch nach 125 Jahren sehr genau

Man merkt von Stackelberg sofort an, dass er ein ganz besonderes Verhältnis zu dem alten Zeitmesser hat. Fast liebevoll berichtet er, dass die Uhr seit ihrem Einbau im Jahr 1895 eigentlich nie Probleme gemacht habe. Und sie läuft immer noch sehr exakt. Maximal fünf Minuten geht sie innerhalb einer Woche nach.

„Das ist vom Wetter abhängig“, sagt der Kirchenführer. Nur einmal sei die Uhr in den mittlerweile rund 50 Jahren, die er in der Gemeinde mitarbeitet, stehengeblieben. „Das war an einem kalten Wintertag. Heftige Schneefälle und kräftige Minustemperaturen hatten die Zeiger der Ziffernblätter eingefroren und damit die Uhr blockiert“, berichtet er von dem einzigen Ausfall in all den Jahren. Zeigte sonst einmal die Kirchturmuhr nicht die korrekte Zeit an, dann „wurde die einmal nicht rechtzeitig wieder aufgezogen“, erklärt Pastorin Bodil Reller.

Ausbildung zum Kirchenführer startet am 5. Februar

Die Ausbildung der neuen Kirchenführer startet am 5. Februar. Insgesamt sind dafür sechs Abende vorgesehen. „Ein Vorwissen über unsere Kirche ist nicht notwendig“, sagt Reller. „Auch wenn wir natürlich hoffen, dass wir viele neue Kirchenführer gewinnen, eine Teilnahme am Seminar verpflichtet nicht dazu, später Gruppen durch die Kirche zu führen“, sagt die Pastorin.

Die Interessenten treffen sich jeweils in der Zeit von 20 bis 21.30 Uhr in der St.-Petri-Kirche. Die weiteren Termine: Mittwoch, 12. Februar, und Dienstag, 25. Februar, sowie Mittwoch, 11. März, Mittwoch, 18. März, und Dienstag, 24. März. Weitere Informationen und Anmeldung im Gemeindebüro von St. Petri unter der Telefonnummer (05139) 6011.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer