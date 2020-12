Großburgwedel

Wegen der Corona-Pandemie hat die St.-Petri-Kirchengemeinde in diesem Jahr auf Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen verzichtet – diese Regelung gilt nach Auskunft des Kirchenvorstands voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021. Gleichwohl will die Gemeinde den Christen auch weiterhin den Zugang zum Gotteshaus ermöglichen, und zwar mit der Offenen Kirche.

Dazu stehen von Montag, 28. Dezember, bis Sonnabend, 2. Januar, die Türen der Kirche jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr weit offen. Am Sonntag, 3. und 10. Januar, können Gemeindemitglieder von jeweils 9.30 bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr die Kirche aufsuchen. Von Montag, 4. Januar, bis Sonnabend, 9. Januar, lädt die Offene Kirche jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr ein. Pastorin Bodil Reller verweist dabei auf das Abstands- und Hygienegebot, das wegen der Corona-Infektionsgefahr gilt und das die Besucher einhalten sollen.

Von Antje Bismark