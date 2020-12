Engensen/Thönse/Wettmar

Und es begab sich aber zu der Zeit ..., dass Maria und Josef auf der Suche nach einer sicheren Herberge für die Niederkunft ihres Kindes wieder mal nirgendwo eingelassen wurden. Im Alten Posthof in Engensen nicht, im Haus am Walde auf dem Lahberg ebenso wenig wie im Gasthaus Lege in Thönse. 2020 Jahre nach Christi Geburt bedurfte es nicht einmal geschraubter Ausreden dafür, dem Paar die Tür zu weisen: „Wegen Corona geschlossen.“

Diese Adaption des berühmtesten aller biblischer Plots ans pandemische Hier und Heute konnten sich die Macher eines Weihnachtsvideos für das St.-Marcus-Kirchspiel einfach nicht verkneifen. Ihr eigenwilliges Krippenspiel ist Heiligabend ab mittags auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde St. Marcus im Internet zu bewundern.

Anzeige

Carsten (von links), Yannik und Franka Haase kommen als Heilige Drei Könige auf dem Deutz-Traktor-Oldtimer. Quelle: Martin Lauber

Smartes Weihnachtsfernsehen

Rund 1600 Wettmarer, Engenser und Thönser strömen in normalen Jahren im Laufe des 24. Dezember in eine der insgesamt sechs Andachten in der St.-Marcus-Kirche. Diesmal jedoch gilt auch für das stolze Gotteshaus in Wettmar der totale Lockdown. Präsenzgottesdienste oder Krippenspiele sind nicht möglich. Da trifft es sich gut, dass die Verantwortlichen des Drei-Dörfer-Kirchspiels seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr zahlreiche andere Formate entwickelt haben, um den Kontakt zur Gemeinde lebendig zu halten, auch mithilfe des Internets. Mitglieder der St.-Marcus-Community brauchen nebst Netzanschluss nur einen smarten Fernsehapparat, einen Computermonitor oder ein Smartphone. „Maximal Analoge“ bekämen die Produktion auf Wunsch auch auf DVD frei Haus, ergänzt Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel.

Zur Galerie Aufwendig inszeniert: Mehrere Tage lang drehte das Filmteam der St.-Marcus-Gemeinde an der Wettmarer Version der Weihnachtsgeschichte.

So weit die Technik. Dass als „Programm“ für Heiligabend inhaltlich Besonderes geboten werden müsse, sei die Ausgangsüberlegung gewesen, berichtet Kruckemeyer-Zettel. Anfang Dezember stand zumindest das Konzept: Ein Krippenspielvideo sollte es werden – einerseits zum Bibeltext, „wie ihn jeder aus dem Evangelium kennt“. Aber auch mit Augenzwinkern, mit lokalen Schauplätzen und ortsbekannten Persönlichkeiten. Dass dann tatsächlich alle angefragten Lokalpromis zusagten, war für das Videoteam um Regisseur und Josef-Darsteller Jonas-Christian Kurtze schon die erste Weihnachtsbescherung.

Julia Steding (von links), Sabine Höhne und Lilly kutschieren Eselin Swantje von einem zum nächsten Drehort. Quelle: Martin Lauber

Lokalprominenz als stumme Darsteller

Nun ja. Allzu hochschwellig war die Herausforderung nicht. An sprechtheatralischen Höchstleistungen gibt es keinen zwingenden Bedarf, wenn die (stumm) dargestellten Szenen nachträglich mit den jeweiligen Textsequenzen aus dem Lukas-Evangelium unterlegt werden – der Part von Lektor Holger Haupt. Die spannende Frage lautet: Wie viel Komik wird sich entfalten, wenn der Original-Luther-Duktus auf so verstörende Videobilder trifft wie etwa die Heiligen Drei Könige, die zwecks Huldigung des neu geborenen Königs der Juden auf einem tuckernden Treckeroldie der Marke Deutz vorfahren?

Dass die Zuschauer des Krippenspielvideos etwas zum Schmunzeln und Staunen bekommen, dafür sollte schon die Besetzungsliste eine Garantie sein. So mimt Kaiser Augustus, der das Gebot erlässt, „dass alle Welt geschätzt würde“, ein demokratisch gewählter Abgeordneter namens Rainer Fredermann. Und zwar am Rednerpult des Niedersächsischen Landtags.

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde“, hießt es im Lukas-Evangelium in der Weihnachtsgeschichte. Diese kaiserliche Rolle übernimmt Rainer Fredermann im Landtag. Quelle: Martin Lauber

„O du fröhliche“: Um 19 Uhr raus ins Freie zum Singen Ohne Gottesdienste und Krippenspiele in den Kirchen ist in diesem Jahr Heiligabend alles ganz anders. Aber die Gemeinden haben sich manches einfallen lassen. Egal, ob man auf der jeweiligen Homepage nachschaut oder beim Internetportal Youtube den Namen der Gemeinde samt Ortsbezeichnung in die Suchmaske eingibt: Es weihnachtet viral auf vielfältige Weise, sowohl bei den Protestanten von St. Marcus, St. Petri in Klein- und Großburgwedel und der Fuhrberger Ludwig-Harms-Gemeinde als auch bei der St.-Paulus-Gemeinde, die für die Katholiken in Burgwedel und Isernhagen da ist. Auf deren Homepage finden sich zudem das weihnachtliche Krippenspiel als Fotostory und eine Broschüre mit Anregungen für den Heiligabend nebst Liedblatt zum Herunterladen. Darüber hinaus bietet St. Paulus auch Präsenzgottesdienste an. Obendrein machen die beiden Pastoren der St.-Petri-Gemeinde ein ganz besonderes Angebot. Menschen, die über die Feiertage das Bedürfnis zu einem persönlichen Gespräch haben, können Bodil Reller unter Telefon (0 51 39) 2 73 56 und Jens Blume unter Telefon (0 51 39) 38 26 anrufen. Wenn die beiden nicht persönlich erreichbar sind, ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Die Pastoren rufen dann bei Bedarf zurück. Aber auch analog geht etwas am 24. Dezember: Nach einem gemeinsamen Beschluss der evangelischen Kirchenkreiskonferenz werden auch in Burgwedel und Isernhagen Heiligabend von 18.50 bis 19 Uhr alle Kirchenglocken läuten. Zu verstehen sei dies, verrät St.-Marcus-Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel, auch als eine freundliche Einladung, um 19 Uhr raus aus der guten Stube zu treten und im Freien – mit gebührendem Sicherheitsabstand – „O du fröhliche“ zu singen.

Illuster geht es weiter mit dem biblischen Personal der Wettmarer Weihnachtsgeschichte: Den Quirinus, Statthalter in Syrien, mimt Bürgermeister Axel Düker vor einer großen Luftaufnahme der Stadt Burgwedel. Als Hirten auf dem Felde überzeugen inmitten der Schafherde der Familie Brunkhorst die drei Ortsbrandmeister Carsten Weigt, Uwe Balke und Ingmar Franke mit angeklebten Bärten. Und die Ortsbürgermeister? Wo sonst, als vor „ihren“ Ortsschildern sollten sie sich präsentieren zur Textstelle: „Ein jedermann ging, dass er sich schätzen lasse, ein jeglicher in seiner Stadt.“

Kein Zufall kann es sein, dass das göttliche Bodenpersonal, also Pastorin, Pfarrsekretärin, Küster, Reinigungskraft und Diakon der St.-Marcus-Gemeinde, die „himmlischen Heerscharen“ übernimmt. „Nebenrollen“, sagt Kruckemeyer-Zettel schmunzelnd. Allemal im Vergleich zum Solo der Wettmarer Ortsrätin Christa Fredermann. Als Engel darf sie den Hirten die Botschaft des Tages verkünden: „Euch ist heute der Heiland geboren.“

Karsten Weigt (von links), Ingmar Franke und Uwe Balke als Hirten im Weihnachts- statt im Feuerwehreinsatz. Quelle: Martin Lauber

Gemeinschaftswerk mit Ochs und Esel

Viele haben zu dem Gemeinschaftswerk beigetragen. Der 13-jährige Lasse Brinkmann als Kameramann. Julia Steding, Sabine Höhner und die siebenjährige Lilly als Esel-Betreuerinnen. Die Haase-Kinder Carsten, Yannik und Franka als Heilige Könige. Auch die Gastronomen Friedhelm Stein, Yen „Jenny“ Ngyen und Hinrich Schulze, indem sie sich als Herbergsväter beziehungsweise -mütter mit dem bösen „Wegen Corona geschlossen“-Schild vor dem biblischen Paar aufbauten.

Endlich am Ziel für die Geburt des Jesuskinds – im Stall der Familie Knips in Wettmar. Quelle: Martin Lauber

Bekanntlich hat nach all den schroffen Abfuhren die Quartiersuche am Ende doch noch ein Happy End, auch in der Wettmarer Videoversion. Maria (gespielt von Antje Brinkmann) und Josef finden Aufnahme auf dem Ebelingshof, wo auch das Christkind seinen Platz in der Krippe bekommt. Direkt neben der Thönser Eseldame Swantje und unter den Augen leibhaftiger Rindviecher des Züchterehepaares Knips.

Von Martin Lauber