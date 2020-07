Wettmar/Engensen/Thönse

Im August setzt die Kirchengemeinde St. Marcus in Wettmar, Engensen und Thönse ihre Andachtsreihe „ St. Marcus zwischen Himmel und Erde“ fort.

Jeden Sonntag um 10 Uhr treffen sich Interessierte im Innenhof des Gemeindehauses in Wettmar zu einer Freiluft-Andacht. Am zweiten Sonnabend, das nächste Mal am 8. August, im Monat ab 18 Uhr wird die Andacht in Thönse neben der Kapelle gefeiert, am dritten Sonnabend, also das nächste Mal am 15. August, ab 18 Uhr vor der Kapelle in Engensen. Alle, die derzeit solche Menschenansammlungen noch meiden, finden im aktuellen Gemeindebrief für jeden Sonntag eine kleine Andacht. Zudem wird die Andacht bei Facebook gestreamt.

Von Frank Walter