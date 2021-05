Zoom-Gottesdienste funktionieren, aber nun will die St.-Marcus-Kirchengemeinde in Burgwedel-Wettmar wieder präsenter sein: Sie hat sich entschieden, zu Himmelfahrt und Pfingsten wieder Freiluftgottesdienste anzubieten.

Das Abendmahl für zu Hause war nur eine Idee in Corona-Zeiten: Jetzt bietet Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel wieder Freiluftgottesdienste in Wettmar, Engensen und Thönse an. Quelle: privat (Archiv)