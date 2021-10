Wettmar

Die St.-Marcus-Kirche in Wettmar erscheint jetzt in Dämmerung und Dunkelheit doppelt so schön. Denn nach der Nord- wird nun mit ein wenig Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie auch die Ostseite des Gotteshauses abends in helles Licht getaucht. Mit Beginn der Dämmerung – die Schaltung erfolgt über einen Lichtsensor – bis etwa 22 Uhr wird die zu Erntedank am 7. Oktober 1855 eingeweihte, vom Architekten Conrad Wilhelm Hase entworfene Dorfkirche stimmungsvoll illuminiert.

Die evangelisch-lutherische St.-Marcus-Kirchengemeinde bedankt sich bei allen Spendern, die mit insgesamt 5300 Euro auch den zweiten Teil dieses Projektes ermöglicht haben.

Damit ist die Außenbeleuchtung komplett – es ist nicht vorgesehen, die anderen beiden Seiten auch noch anzustrahlen.

Von Sandra Köhler