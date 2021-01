Burgwedel

Die Corona-Pandemie erweckt Unmut in Sportvereinen. „Zahlreiche Mitglieder sind verärgert. Anfang Januar haben viele Vereine die Beiträge abgebucht. Dabei können die Mitglieder coronabedingt seit Monaten keinen Sport treiben“, berichtet Ulrich Friedrich, Vorsitzender des Burgwedeler Sportrings. Viele hätten kein Verständnis dafür, dass sie Geld zahlen sollen, obwohl die Clubs ihr Sportangebot eingestellt hätten. Doch Friedrich verteidigt die Vereine.

„Vereine müssen Beiträge kassieren“

„Den Vorständen der Sportvereine sind die Hände gebunden“, sagt er. Er wird dabei auch von seinen Vorstandskollegen Guido Conrad und Claudia Ringkamp unterstützt. „Weder dürfen die Vereine auf den Einzug der echten Mitglieds- und Abteilungsbeiträge verzichten, noch dürfen sie eingezogene Beiträge zurückerstatten. Denn Vereinsbeiträge sind nach deutschem Steuerrecht kein Entgelt für eine Gegenleistung, sondern werden laut Satzung geschuldet, damit ein Verein seine satzungsmäßigen Zwecke für die Belange aller Mitglieder überhaupt erfüllen kann“, erläutern sie in einer Mitteilung. Tut er es dennoch, so Conrad, könne der Club seine Gemeinnützigkeit verlieren. An dieser grundlegenden steuerrechtlichen Bewertung habe sich auch in Zeiten von Corona nichts geändert.

Anzeige

Keine Sonderbeiträge in der Corona-Pandemie

Anders verhält es sich, wenn der Verein besondere Leistungen anbietet, für die er einen Sonderbeitrag verlangt, wie etwa für ein vereinseigenes Fitnessstudio oder Sportkurse. In diesen Fällen gelte: „Ohne Sportangebot kein Anspruch auf den Sonderbeitrag“, erklärt Friedrich, der auch stellvertretender Vorsitzender der TS Großburgwedel ist. „Die TSG betreibt das Aktivcenter. Das kann derzeit nicht genutzt werden, deshalb bucht der Verein dafür derzeit auch keine Sonderbeiträge ab.“

Von Thomas Oberdorfer