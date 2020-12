Großburgwedel

An der Straße Auf der Ramhorst in Großburgwedel drehen sich derzeit viele Kräne. Ein Trakt des Gymnasiums wird neu gebaut, das Freibad saniert. Ab Sommer 2021 kommt noch eine weitere Baustelle hinzu: Dann soll das Stadion saniert werden. Das haben die Mitglieder des Sport- und Freizeitausschusses am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Allerdings möchten sie die Sanierung deutlich kleiner angehen, als sie die Stadt in einer der möglichen Varianten vorgesehen hatte. Sie strichen die geplante Errichtung eines Kunstrasenplatzes. Das soll rund 700.000 Euro sparen. Für die Sanierung der Sportanlage ist nun etwas mehr als eine Million Euro veranschlagt.

Sportausschuss befasst sich wiederholt mit Stadionsanierung

Die Sanierung des vor 35 Jahren errichteten Stadions hatte die Stadt bereits im Sportausschuss im September vorgestellt. Angesichts der vielen Baustellen an der Straße Auf der Ramhorst wollte sich die CDU damals aber nicht aus dem Stegreif und auf die Schnelle für den Umbau der Sportanlage entscheiden. Deshalb befasste sich der Ausschuss nun erneut mit dem Thema. „Wir wurden im September kalt erwischt“, erklärte der Ratsvorsitzende Rainer Fredermann ( CDU) in Hinblick auf die Investition von ursprünglich veranschlagten 1,7 Millionen Euro.

Von der Politik nicht gewünscht: Hier sollte der Kunstrasenplatz angelegt werden. Quelle: Thomas Oberdorfer

Für die Christdemokraten liegt die Priorität in der Sanierung des Freibades, das zum Saisonstart im Mai fertig sein soll. Befürchtungen der CDU, dass neben den Arbeiten im Bad parallel auch noch der Sportplatz nebenan saniert werden könnte, räumte Bauhofleiter Martin Riessler aus. „Die Arbeiten würden am Ende der Fußballsaison im Sommer beginnen und sich bis zum Ende des Jahres hinziehen“, sagte der Bauhofleiter. Er war kurzfristig für den zwischenzeitlich pensionierten Hauptamtsleiter Götz-Gero Moeller eingesprungen.

Neuer Tartanbelag für die Laufbahnen

Die Notwendigkeit, dass die Sportanlage nun modernisiert werden soll, stand schließlich bei den Politikern außer Zweifel. Nach 35 Jahren weist der Platz, der von weiterführenden Schulen und Vereinen genutzt wird, Mängel auf. Was genau soll saniert werden? Den Tartanbelag der Laufbahnen rund um das Fußballfeld will die Stadtverwaltung komplett erneuern. Zudem sollen eine Beachvolleyball- und Kugelstoßanlage neu errichtet werden. Die Planungen sehen auch vor, schadhafte Stellen an der Tribüne auszubessern, hinzukommt die Erneuerung der Bewässerungsanlage auf dem Hauptplatz. „Der Rasen ist im guten Zustand und muss nicht erneuert werden“, sagte Riessler.

Das Großburgwedeler Stadion Auf der Ramhorst soll saniert werden. Quelle: Thomas Oberdorfer

All diese Arbeiten gehören der Variante 1 an. Diese Sanierung schlägt insgesamt mit 1.074.540 Euro zu Buche. Alle Fraktionen im Sportausschuss befürworteten diese Sanierung. Die Variante 2 sieht auch noch die Errichtung eines Kunstrasenplatzes für Fußball und Hockey vor. Hierfür belaufen sich die Kosten auf weitere 700.000 Euro. „Wir sind für die kleine Lösung“, sagte Fredermann für die CDU-Fraktion. Dem schlossen sich SPD, Grüne und FDP an. Gleichzeitig stimmten die Politiker dafür, das notwendige Geld im Haushalt 2021 vorzusehen, damit die aktuellen Planungen fortgesetzt werden können. Eine Freigabe des Betrages hätte laut Riessler diesen Vorteil: „Je früher wir die Sanierung ausschreiben können, desto schneller können die Arbeiten beginnen.“

Stadt beantragt Fördergeld für Stadionsanierung

Joachim Lücke ( SPD) wollte wissen, ob es für das Vorhaben auch Fördermittel gebe. Das konnte Burgwedels Erste Stadträtin Christiane Concilio bejahen. Ihren Angaben nach soll es eine Förderung von 40 Prozent, maximal aber 400.000 Euro geben, die die Stadt auch zügig beantragen möchte. „Für die Beantragung des Fördergeldes wäre der Beschluss des Verwaltungsausschusses gut“, sagte die Erste Stadträtin. Der tagt noch vor dem Rat, der sich erst am Donnerstag, 17. Dezember zu seiner nächsten Sitzung trifft.

Von Katerina Jarolim-Vormeier