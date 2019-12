Betagtes Diebstahlsopfer erhält nach spontaner Spendensammlung 243 Euro

Großburgwedel

Glückliches Ende einer tollen Aktion: „Danke, danke, ich weiß gar nicht was ich sagen soll“, sagt die Seniorin. Sichtlich gerührt sitzt die alte Dame auf einem Stuhl im Modeboutique Myway an der Von-Alten-Straße. Geschäftsinhaber Behcet Cengil übergibt ihr eine weihnachtlich geschmückte Pappbox mit 243 Euro. Das Geld sammelten Großburgwedeler in den vergangenen Tagen für die alte Dame. Ein Dieb hatte der 91-Jährigen ihre Geldbörse samt den darin befindlichen 100 Euro gestohlen.

Spendenaufruf in Facebook-Gruppe

Der Diebstahl ereignete sich Anfang des Monats. Auf einer Einkaufstour verschwand die Geldbörse aus der Tasche der Seniorin. Wenige Stunden später tauchte das Portemonnaie wieder auf, jemand fand es in einem Mülleimer, allerdings ohne das Geld. Diese Zeitung berichtete von dem gemeinem Diebstahl. Den Bericht las Cengil und startete in der Burgwedeler Facebook-Gruppe „hey30938“ einen Aufruf. 25 Spender machten mit, sammelten das Geld.

„Ich fühlte mich so hilflos“

„Das ist doch viel zu viel“, sagte die Seniorin, nachdem sie das Geld in Empfang genommen hatte. Ungläubig schaute sie in die Box mit den 243 Euro. Aber sie berichtete auch von dem Moment, als sie feststellte, dass ihre Geldbörse verschwunden war. „Ich fühlte mich so hilflos“, schilderte sie den Augenblick, als die den Verlust bemerkte. Von dem Diebstahl selber hat die rüstige Seniorin nichts mitbekommen. Zu der Übergabe des Geldes kam sie gemeinsam mit einer Betreuerin.

Die Großburgwedeler Spendenaktion hatte im Internet hohe Wogen geschlagen. „Es gab viele positive Kommentare, teils von Personen, die nicht in Burgwedel oder der Umgebung wohnen“, freute sich Cengil.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer