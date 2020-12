Elke Schmidtmann aus Burgwedel hat zusammen mit dem katholischen Priester Hans-Jürgen Sorge, der Landwirtin Regina Knips aus Wettmar und Pater Michaijlo Plotzidem eine ökumenische Vereinigung für Kinder und Jugendliche in der Ukraine gegründet – und ruft zu Spenden für Laptops auf.

