Großburgwedel

Trotz des zweiten Lockdown gibt es eine gute Nachricht: Die Charity-Boutique edelKreis bietet einen besonderen Service an. Die Stammkunden können sich bestimmte Artikel aus dem Schaufenster an der Von-Alten-Straße auswählen, und diese per Telefon reservieren lassen. Allwöchentlich will das ehrenamtliche Team die Auslage neu bestücken – und somit das Angebot stets erneuern. Bei Wiedereröffnung nach Ende des Lockdowns kann die Ware dann abgeholt werden.

Menschen sind heiß auf die Ware im Schaufenster

„Der Fenster-Verkauf kommt gut an“, sagt Heidrun Zeilbeck, Vorsitzende des Trägervereins. Die Menschen seien heiß drauf und schauten öfters am Schaufenster vorbei – und ihr ehrenamtliches Team freue sich darüber, trotz der Schließung etwas zu tun zu haben. Wegen des bis Ende Januar verlängerten Lockdowns bleibt die Sozialboutique geschlossen. „In der Phase werden auch keine Sachspenden angenommen. Wir wollen Kontakte vermeiden“, sagt die Vereinschefin.

Wie kommt der edelKreis durch die Krise? „Während des ersten Lockdowns blieb, wie auch alle anderen nicht systemrelevanten Einzelhandelsgeschäfte, unser Laden für knapp zwei Monate geschlossen“, sagt Zeilbeck. Doch aufgrund von Rücklagen habe der Verein auch aktuell, während des zweiten Lockdowns, keine Zukunftssorgen. Laut Zeilbeck haben sich die Monatsumsätze in den Sommermonaten des vergangenen Jahres nicht wesentlich reduziert – und das obwohl der Verein auf die gewinnbringenden Aktivitäten wie die Modenschau und Aktionen im Laden verzichten musste. Auch das beliebte Angebot, aus alten Milchtüten neue Taschen zu fertigen, musste ausfallen.

„Die Winterware haben wir gut verkauft“

Der Verkauf indes lief wieder an, mit einem engagierten Team und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. Mund-Nasen-Schutz und regelmäßige Desinfektionen waren selbstverständlich. „Und alle ehrenamtlichen Helfer hatten sich an die Regelung, lediglich drei Kunden ins Geschäft hineinzulassen, strickt gehalten“, berichtet die 71-Jährige und lobt die Zuverlässigkeit des Teams. Trotz all dieser Umstände habe sich der Einsatz gelohnt. „Die Winterware haben wir gut verkauft, die Frühlings- und Sommerartikel sind eingelagert und startklar für die zweite Wiedereröffnung.“

Und so konnte die Sozialboutique edelKreis auch im vergangenen Jahr zahlreiche Projekte im Burgwedel, Bissendorf, Langenhagen und Mellendorf unterstützen. „Wir haben insgesamt 22.000 Euro gespendet“, berichtet die Vereinsvorsitzende. So viel war es 2019 nicht. Da seien Projekte mit insgesamt 15.000 Euro gefördert worden.

edelKreis hieß zuvor edelMut Aus „edelMut“ wurde „ edelKreis“: Das Geschäft an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel verkauft seit Herbst 2013 hochwertige Sachspenden, darunter viel gebrauchte Mode und Accessoires. Mit dem Erlös fördert der Trägerverein seitdem sozialdiakonische Projekte. Ein Konzept, das mittlerweile viele Nachahmer gefunden hat. Zur Eröffnung einer weiteren Boutique änderte der Verein 2019 seinen Namen – auch, um Verwechselungen mit einem Modelabel in Düsseldorf zu verhindern.

Weniger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – Neue Öffnungszeiten

Aktuell gehören dem edelKreis-Team 52 Helfer an. Aus Angst vor einer Ansteckung hätten sich acht Ehrenamtliche mit Beginn der Corona-Krise abgemeldet, sagt Zeilbeck und zeigt zugleich Verständnis für die Entscheidung der Helfer. Weil sich die feste Gruppe verkleinert hatte, musste die Edelboutique die Öffnungszeiten verändern. Statt von 9 bis 18 Uhr sei der Verein dazu übergegangen, den Laden nur noch von 10 bis 17 Uhr zu öffnen. Seit einigen Jahren hatten Schülerpraktikanten jeweils freitags ausgeholfen. „Sie sind wegen der Ansteckungsgefahr gebeten worden, nicht mehr zu kommen“, sagt Zeilbeck. Auch auf die Einsätze der Konfirmanden aus Brelingen sei verzichtet worden.

Zwar fällt die Bilanz von edelKreis trotz der Pandemie positiv aus. Auch sei die Hilfsbereitschaft aller sehr spürbar. Eines jedoch vermissen die Mitarbeiter, Spender und Kunden aber doch: Sie können derzeit nicht zusammen an der großen Tafel mitten in Laden verweilen – und bei einem Kaffee oder Cappuccino einen Klönschnack halten. „Das fehlt sehr“, sagt Zeilbeck.

Von Katerina Jarolim-Vormeier