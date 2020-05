Sozialboutique edelKreis öffnet wieder

Großburgwedel

Auf diesen Tag hatte das Team lange warten müssen: Das gemeinnützige Geschäft edelKreis an der Von-Alten-Straße 12 in Großburgwedel öffnet von Montag, 18. Mai, an wieder seine Türen. „Fast zwei Monate war unser Geschäft geschlossen, und jetzt freuen wir uns sehr, unsere Kunden und Spender wieder empfangen zu können“, sagt die Vorsitzende des Trägervereins, Heidrun Zeilbeck.

Die Öffnungszeiten sind dabei vorübergehend geändert: Montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 13 Uhr können Kunden hochwertige gebrauchte Mode und Accessoires entdecken. „Alle Schutzbestimmungen für die erforderliche Hygiene sind vorbereitet, und wir haben die Regeln für alle sichtbar im Schaufenster ausgehängt“, erklärt Zeilbeck. Um die Gesundheit aller zu schützen, dürfen sich zeitgleich nur zwei Kunden im Geschäft aufhalten. Auch das Verkaufsteam ist lediglich mit zwei Personen im Einsatz. Die Vorsitzende weist darauf hin, dass alle Besucher eine Gesichtsmaske beim Betreten tragen müssen. „ Getränke dürfen nicht ausgeschenkt werden“, sagt sie.

Vorerst kein Platz für Winterartikel

An alle Spender von gebrauchten Artikeln hat Zeilbeck eine große Bitte: „Wir können bis Ende Juli aus Platzgründen keine Winterkleidung und Schuhe annehmen.“ Kleinere Mengen von Sommermode sowie Geschirr, Schmuck, Antiquitäten, Gemälde und gut erhaltene Bücher werden dagegen gerne genommen. Im Geschäft stehen Kisten bereit, in denen die Sachspenden abgelegt werden können.

Während der Schließzeit hat das Team die Gelegenheit zu Renovierungsarbeiten im Laden genutzt. Darüber hinaus wurden die Präsentationsmöglichkeiten für hochwertige gebrauchte Bücher und Bilder verbessert. Auch die Sommermode wurde sortiert und in die Regale eingeordnet. „Es ist nun alles für die ersten Kunden vorbereitet“, sagt Zeilbeck.

Von Mark Bode