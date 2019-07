Großburgwedel

Das Schuljahr ist zu Ende. Fast jedenfalls. Zeit also, das Arbeitsjahr am Gymnasium musikalisch ausklingen zu lassen. Nach intensiven Probentagen in Helmarshausen stellen die Musik-Ensembles der Schule die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Erstmals in diesem Jahr bei einem Wandelkonzert: „Zu groß und zu vielfältig ist die musikalische Bandbreite, als dass sie sich in einem herkömmlichen Programm in der Aula präsentieren ließe“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.