Burgwedel

Ein wenig aufgeregt ist Alex Veth schon. Am Freitag, 12. März, erscheint seine erste Solo-EP „Alles okay“ mit fünf eigenen Songs. Zum ersten Mal sitzt der 27-Jährige, der in Burgwedel aufgewachsen und bis heute dort tief verwurzelt ist, nicht als Schlagzeuger im Hintergrund. Zum ersten Mal ist er selbst Sänger und Gitarrist, selbst Komponist – und das ganz allein, ohne Band. „Die Songs sind etwas sehr Persönliches“, sagt Veth. Die Texte entstanden aufgrund von eigenen Erfahrungen, manch einer habe ihm schon Mut unterstellt, so offen darüber zu singen. „Ich glaube, das ist meine Stärke“, meint der freiberufliche Musiker. „Bei mir ist alles echt. Das berührt dann eher.“

Veth unterrichtet heute noch Musikschüler in Burgwedel

In Burgwedel und darüber hinaus ist Veth längst kein Unbekannter mehr: Unter anderem mit den Bands Menschenkind, That’s Why, Blaufuchs und der Kirchenkreisband Sound Factory hat er sich einen Namen als freiberuflicher Musiker gemacht. 2014 versammelte er bei einer Art Flashmob rund 300 Menschen auf dem Domfrontplatz in Großburgwedel, um zum Lied „Happy“ zu tanzen. Das Video landete bei Youtube – zahlreiche Städte hatten sich damals an dem Trend beteiligt.

Seitdem ist viel passiert. 2016 beendete Veth seine dreijährige Ausbildung zum Musikpädagogen am Music College in Hannover, seitdem unterrichtet er an diversen Musikschulen, gibt Schlagzeug-, Klavier- und Gitarrenunterricht, unter anderem auch heute noch im Gemeindehaus von St. Petri. Hinzukommen Bandworkshops. „Der Schritt vom Schlagzeuger zum Sänger war am Anfang eine Überwindung für mich“, sagt Veth, der trotz des Soloprojekts auch weiterhin bei den verschiedenen Bands dabei sein will.

Idee zum Soloprojekt kam schon 2019

Die Idee, auch als Solokünstler durchzustarten, habe er schon 2019 gehabt. „Damals wollte ich eigentlich in die Punk-Richtung“, erzählt Veth. Aber dann habe sich seine Freundin von ihm getrennt und die Texte und Songs entwickelten sich in die Richtung Singer/Songwriter und Pop. „Ich habe Videos dazu gedreht und sie bei Youtube hochgeladen, und das Feedback war gut.“ Und das motivierte zum Schreiben, zum Komponieren, zum Ausprobieren.

Anfang 2020 traute er sich mit seinen eigenen Stücken erstmals allein auf die Bühne – beim Konzertabend „Songs&Poetry“ in der St.-Petri-Kirche. Nur zwei Wochen später folgte der Corona-Lockdown. „Corona hat vieles ausgebremst“, sagt der 27-Jährige. Konzerte, Tourneen, kleinere Auftritte – vieles hatte sich Veth für 2020 vorgenommen, wenig konnte er am Ende umsetzen.

Der Start als Solokünstler: In der St-Petri-Kirche steht Alex Veth Ende Februar 2020 das erste Mal ganz allein auf der Bühne Quelle: Sybille Heine (Archiv)

Es sei ein schwieriges Jahr gewesen, zum Glück habe sein Job als Musiklehrer finanziell etwas eingebracht. „Aber ich will mich gar nicht beschweren“, betont der 27-Jährige – denn Corona habe auch viel Zeit fürs Komponieren und die Arbeit im Studio ermöglicht. Das Ergebnis dieser Arbeit ist die EP „Alles okay“, die nun ab Freitag bei Spotify, Amazon Music & Co. zum Stream und Download bereitsteht.

Songs auf „Alles okay“ sollen Mut machen

Seine fünf Songs sind Mutmacher, ein Plädoyer fürs Leben und Überlegen, Lichtbringer in dunklen Zeiten, die es aktuell wohl mehr braucht denn je. Einflüsse von Electro, Hip-Hop, sogar Gospel finden sich in den Pop-Songs. Veths Motivation für seine Texte hört man in jeder Zeile. „Ich will die Leute ermutigen, das zu machen, was sie schon immer machen wollten“, fasst er es zusammen. Wie das geht, zeigt er mit diesem „kleinen Neustart“, wie er es nennt, ja gerade selbst. Und nicht nur das: „Die zweite EP soll dann Ende des Jahres folgen“, verrät Veth – die Songs seien bereits fertig geschrieben, es gehe nur noch um den Feinschliff im Studio.

Von Carina Bahl