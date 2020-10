Großburgwedel

Der 15-jährige Peer wartet schon einige Minuten ungeduldig vor der Tür. Doch erst pünktlich um 15 Uhr schließt Annika Osterhues die Seitentür zum Jugendzentrum an der Wiesenstraße in Großburgwedel auf. Peer legt schnell einen Mund-Nasen-Schutz an und eilt die Stufen zum Eingang hinauf. Er scheint zielstrebig Richtung großem Aufenthaltsraum ziehen zu wollen. Doch da interveniert Osterhues: „Halt, du musst noch die Hände desinfizieren und einen Zettel ausfüllen“, sagt sie. Peer bleibt sofort stehen und tut, was die 30-Jährige von ihm fordert.

Das Küken kann sich gut behaupten

Seit Mitte Februar gehört Osterhues dem Team der Jugendpflege Burgwedel an. „Ich bin im Team quasi noch das junge Küken“, sagt sie. Doch scheu und zurückhaltend gibt sie sich während des Gespräches nicht. Sie kann sich behaupten, und das haben auch die jugendlichen Besucher schnell festgestellt. Sie schätzen Osterhues, wobei sie von den Heranwachsenden geduzt wird. „Mensch, dich habe ich ja lange nicht gesehen. Wie geht es dir?“ So begrüßt Jörg die im Eingangsbereich stehende Osterhues, als er fünf Minuten später das Jugendzentrum betritt. „Spielst du nachher mit mir Fifa?“ Die 30-Jährige verzieht kurz das Gesicht und antwortet schließlich: „Klar, können wir machen. Aber du musst mir erst beibringen, was ich machen muss.“ Jörg lächelt und nickt.

Für die gelernte Erzieherin, die parallel ein Studium der Sozialen Arbeit in Hannover absolviert, sind dies besonders schöne Momente. „Es ist nicht immer nur so, dass die Kinder und Jugendlichen von uns lernen. Wir können von ihnen auch etwas lernen“, sagt sie. Schon in den ersten Wochen nach Beginn der Tätigkeit lernte sie Billard und Krökeln kennen. Dann kam die Corona-Pandemie und der dreimonatige Shutdown für das Jugendzentrum.

Jugendpflegemitarbeiterin Annika Osterhues versucht, beim Billard eine Kugel einzulochen – der 15-jährige Peer schaut zu. Quelle: Mark Bode

Doch verlernt hat sie noch nichts. Peer bittet sie um ein Duell. Osterhues locht gekonnt die Kugeln ein. Der 15-jährige Junge nimmt seine Niederlage mit Humor. Ohne dass Osterhues ein Wort zu ihm sagen muss, desinfiziert er seinen Queue und stellt ihn zur Seite. „Später kickern wir noch“, sagt er zu Osterhues. Sie stimmt zu.

Doch sie ist nicht nur als Spielpartnerin gefragt. „Häufig kommen die Jugendlichen mit Problemen zu uns“, sagt sie. Diese können ganz vielseitig sein. Oft geht es um Angelegenheiten in der Schule, immer wieder auch um die Familie und Freunde. Meist wartet Osterhues ab, bis sich die Jugendlichen von sich aus mitteilen möchten. „Wenn jemand schon ganz traurig zu uns kommt, gehen wir auf ihn oder sie von uns aus zu.“ Die Erzieherin schätzt, dass rund 80 Prozent der Besucher Jungs seien. Meistens gehe es untereinander friedlich zu. „Es gibt nur ganz selten Streit, den wir schlichten müssen“, sagt sie. Zuletzt seien die Emotionen meist dann hochgekocht, wenn sich eine Person nicht an den geforderten Mindestabstand gehalten habe.

Corona: Nur 15 Jugendliche dürfen zeitgleich in die Räume

Die Hygienemaßnahmen erfordern es, dass derzeit kein Tischtennis und Kickern nur eingeschränkt möglich sind. Gesellschaftsspiele müssen komplett in den Schränken bleiben. Die Sitzgelegenheiten stellte das Team deutlich weiter von einander entfernt auf. „Einen Mund-Nasen-Schutz müssen alle nur auf dem Flur und im Eingangsbereich tragen“, sagt Osterhues. „Die Jungs und Mädchen kommen zu uns, um Freunde zu treffen und sich zu unterhalten. Mit Maske gestaltet sich das schwierig, wenn man sich gar nicht richtig sehen kann.“ Es dürfen aktuell nur 15 Besucher zeitgleich ins Jugendzentrum. „Wir mussten auch schon welche wegschicken, weil wir voll besetzt waren“, sagt die Mitarbeiterin.

Etwas erschwerte Kommunikation: Zwischen Mitarbeiterin Annika Osterhues und den beiden Jugendlichen Justin (Mitte) und Jörg befindet sich eine Plexiglasscheibe als Spuckschutz. Quelle: Mark Bode

Da es um 15.40 Uhr gerade ruhig ist und sich nur vier Besucher im Jugendzentrum aufhalten, verabschiedet sich Osterhues kurz ins Büro. „Den organisatorischen Aufwand sehen viele Leute nicht“, sagt sie, nachdem sie am Schreibtisch gegenüber des Kollegen Julian Frechen Platz genommen hat.

Spuckschutz am Tresen schützt Mitarbeiter und Jugendliche

Nach fünf Minuten kehrt sie zurück und räumt Getränkeflaschen und Süßigkeiten hinter dem Tresen ein. Auf der anderen Seite des aufgestellten Spuckschutzes haben sich Justin und Jörg auf den Barhockern niedergelassen. Die beiden Jugendlichen haben offensichtlich Redebedarf. Sie plaudern und hören gar nicht mehr auf, sie berichten über Schule und Freizeitaktivitäten. Um 16 Uhr endet die Stunde mit Annika Osterhues, doch die Jugendlichen können noch bis 20.30 Uhr bleiben.

Von Mark Bode