Großburgwedel

Anfangs wollten die helfenden Konfirmanden die kleinen Präsente zu liebevoll verpacken. „Das Kräuseln der Schleifen haben wir ziemlich schnell sein lassen, weil es zu langsam voranging“, sagt Bodil Reller und grinst. Die Pastorin der St.-Petri-Kirchengemeinde hat mit ihren jungen Unterstützern vergangene Woche 200 Adventstüten gepackt. Diese hat sie am Sonnabendmorgen sowohl vor dem Gemeindehaus in Großburgwedel aufgehängt als auch im Vorraum im Haus der Kirche in Kleinburgwedel ausgelegt.

Laut Reller ist es ein „Adventsgruß“ an die Gemeindemitglieder, die sich an den noch bevorstehenden Adventswochenenden weitere kleine Geschenke abholen können.

„Es ist in allen Päckchen das gleiche drin“

Der zehnjährige Konrad, seine drei Jahre jüngere Schwester Annemarie und deren gleichaltrige Freundin Helena waren am Sonnabend früh unterwegs. Schon um kurz vor 10 Uhr standen sie am St.-Petri-Gemeindehaus und überlegten, welches der in roten und grünen Servietten verpackten Geschenke sie für sich aussuchen sollten. „Es ist in allen das gleiche drin. Die sind nur unterschiedlich eingepackt“, verriet Reller.

Konrad schnappte sich als Erster die an einem Band befestigte Schere und schnitt sich ein rotes, längliches Päckchen ab. „Das ist eine schöne Sache“, sagte er. „Ich bin ganz schön neugierig, was da drin ist“, ergänzte seine Schwester. Doch das Öffnen wollten sie sich für Zuhause aufheben.

Bastelanleitung, Liederzettel und Adventsbuch

Reller hatte zusammen mit den Konfirmanden einiges in die kleinen Geschenke gepackt: ein Anschreiben vom Schaf Rika, eine Bastelanleitung für einen Weihnachtsstern aus Butterbrottüten, Tipps für eine Keksbackmassage, einen Liederzettel sowie ein kleines Buch mit dem Titel „Wir feiern Advent“.

„Im Advent hätten wir unter normalen Umständen einen fröhlichen Familiengottesdienst gefeiert. Der muss in diesem Jahr leider ausfallen“, sagt die Pastorin. „Wir hatten uns überlegt, wie wir Kindern und Familien einen kleinen Gruß in dieser besonderen Zeit zukommen lassen können“, ergänzt sie. Auf diese Art könnten alle Burgwedeler zumindest im kleinen Kreis daheim die Zeit genießen.

Helena (von links), Annemarie und Konrad sind die ersten Besucher am Gemeindehaus der St.-Petri-Kirche, die sich ihr kleines Adventsgeschenk abholen. Quelle: Mark Bode

74 gepackte Tüten gingen bereits am vergangenen Freitag an den Kindergarten der Kirche. An den nächsten Adventswochenenden wird es weitere Präsente mit kleinen Überraschungen geben. Die Themen möchte Reller nicht vorab verraten. „Es sollen schließlich Überraschungen für alle sein“, sagt sie. Immerhin erklärt sie, was definitiv in keinem der vier verschiedenen Adventspäckchen enthalten sein wird: Süßigkeiten. „Es gibt Wichtigeres“, sagt die Pastorin.

Noch sind einige Präsente da

Bis Sonnabendabend sind etwa die Hälfte der Präsente abgeholt worden. „Die übrigen Geschenke lassen wir hängen, damit Interessierte sie noch mitnehmen können“, kündigt Reller an.

Der Inhalt des ersten Adventsgeschenks: Anschreiben mit Bauanleitung für einen Weihnachtsstern, Brotpapiertüren sowie ein Buch. Quelle: Mark Bode

Die Päckchen mit dem Adventsgruß gab es für die Jüngsten. Für die angehenden Konfirmanden hatte sich Jens Blume, der zweite Pastor der Gemeinde, etwas Besonderes einfallen lassen. Das Problem: Eigentlich wäre jetzt die Zeit, die neuen Konfirmanden mit einem Gottesdienst zu begrüßen. Die Corona-Pandemie machte einen Strich durch diese Planung. Also saß Blume am Sonnabend um kurz vor 15 Uhr vor seinem Computer, zündete eine Kerze an, lehnte sich entspannt zurück – und wartete auf die Premiere des Begrüßungsgottesdienstes für die neuen Konfirmanden, die um 15 Uhr im Internet freigeschaltet wurde.

„So können möglichst viele Jugendliche den Gottesdienst zu Hause verfolgen“, erklärt er. Gemeinsam mit den älteren Konfirmanden plante und filmte der Pastor in den zurückliegenden Wochen den Video-Gottesdienst.

Video-Begrüßungsgottesdienst ist gut 25 Minuten lang

Mit dem gut 25 Minuten langen Streifen, der unter dem Namen EvJu Burgwedel auf der Videoplattform Youtube weiterhin zu sehen ist, war er sehr zufrieden. Die älteren Konfirmanden sowie die Pastoren und die Diakonin Elke Seidlitz wollten mit dem Gottesdienst unter dem Titel „Wo geht’s lang in deinem Leben?“ den 56 Neuen die Angst vor dem bevorstehenden Abenteuer nehmen. „Die sind zwölf oder 13 Jahre alt und haben eineinhalb Jahre Konfirmandenunterricht vor sich. Sie müssen wissen, was sie da eigentlich machen“, sagt Blume.

Und darum geht’s in dem Video: Um ihre anfängliche Orientierungslosigkeit zu verdeutlichen, hantieren drei ältere Konfirmanden mit einem Sextant, einer Landkarte und einem Fernglas herum. Eine von ihnen will wissen, wo es im Leben langgeht. Alle deuten in unterschiedliche Richtungen. Die Botschaft zum Ende des kleinen Schauspiels: Jesus und die Kirche sollen Orientierungshilfen auf dem Lebensweg sein. Die Kirche als Gemeinde sei unterstützend füreinander da. Und schon die Kirche als Gebäude gebe Hinweise auf die Himmelsrichtung. Schließlich sei die Ausrichtung des Altars gewöhnlich so, dass sich dieser im Osten befinde.

Videodreh an beiden Kirchenstandorten

Die 56 neuen Konfirmanden teilen sich künftig in drei Gruppen in Großburgwedel und eine Gruppe in Kleinburgwedel im Haus der Kirche auf. „Wir haben im Video bewusst in beiden Häusern gefilmt, damit alle ihren Ort wiedererkennen“, sagt Blume.

Wer in dieser Vorweihnachtszeit die St.-Petri-Kirche in Großburgwedel besuchen möchte, kann dies noch bis Heiligabend tun. Bis zum 23. Dezember ist die Tür täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr.

Von Mark Bode