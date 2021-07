Großburgwedel

In den Sommerferien können Kinder und Jugendliche umsonst ins Freibad Großburgwedel. Der kostenfreie Eintritt gilt von Donnerstag, 22. Juli, bis zum Ende der Ferien am 1. September. Das hat der Rat der Stadt vergangene Woche beschlossen.

Lesen Sie auch Rat entscheidet: Freibad wird gratis für Kinder und Jugendliche

Die kostenfreien Tickets können junge Menschen unter 18 Jahren online über das das Buchungsportal des Freibades bekommen. Dazu müssen sie eine entsprechende Nutzungszeit reservieren. Der Kauf über den Kassenautomaten ist nicht möglich. Die Kinder und Jugendlichen sollten zum Nachweis ihres Alters einen aktuellen Schüler- oder Personalausweis mitbringen.

Freibad am Freitagnachmittag geschlossen

Am Freitag, 23. Juli, ist das Bad nur vormittags von 6 bis 10 Uhr geöffnet. Am Nachmittag ist das Freibad wegen einer Ferienfreizeit geschlossen, die dort am Wochenende stattfindet. Der letzte Einlass ist wie gewohnt 30 Minuten vor Schließung um 9.30 Uhr.

Von Alina Stillahn