Großburgwedel

Nach und nach werden die grauen Pflastersteine vor dem Feuerwehrhaus Großburgwedel kleiner. Als ihre wellenförmigen Umrisse kaum noch zu erkennen sind, ruckelt der Korb kurz, dann geht es überraschend zügig Meter für Meter hoch. „Klar, wir müssen schnell oben sein“, sagt Großburgwedels Ortsbrandmeister Tibor Biczók.

Die neue Drehleiter der Stadtfeuerwehr ist eben dafür gedacht – den schnellen Einsatz. Sie kann nicht nur nach oben ausgefahren werden, sodass die Feuerwehrleute zum Beispiel Menschen aus brennenden Häusern holen können, sie kann auch „runter“, wie es Biczóks Kollege Thomas Lichtenberg ausdrückt, und so Personen aus der Tiefe bergen. Lichtenberg wird mit drei anderen Kameraden ab Ende des Monats die ersten Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Burgwedels zu Drehleitermaschinisten ausbilden. Nach den Einsatzkräften aus Großburgwedel sind zunächst die aus Kleinburgwedel und Fuhrberg dran.

Thomas Lichtenberg fährt die Drehleiter herunter, dann ist alles bereit zum Einstieg. Quelle: Alina Stillahn

Was tun, wenn die Drehleiter ausfällt?

Lichtenberg ist hauptberuflicher Feuerwehrmann bei der Werkfeuerwehr Hannover Flughafen. Aktuell trainiert er noch mit den drei Ausbildern bei der Feuerwehr Burgwedel. Die künftigen Drehleitermaschinisten lernen nicht nur das Bedienen der Geräte, auch eine Taktikschulung ist vorgesehen. Zudem wird für den Notfall geprobt: Was ist eigentlich zu tun, wenn die Drehleiter einmal ausfällt?

Die Leiter hat laut Ortsbrandmeister Biczók ein eigenes Notfallsystem. Eigentlich treibt der Fahrzeugmotor die Hydraulikpumpe an, die die Leiter in Bewegung setzt. Sollte der Motor einmal ausfallen, kann die Leiter über ein Aggregat gesteuert werden. Wenn auch das nicht funktioniert, müssen die Feuerwehrleute von Hand pumpen und die Ventile mit einem Hebel steuern, damit nicht zu viel Druck entsteht.

Feuerwehrleute überlassen nichts dem Zufall

Doch auch wenn die Leiter einwandfrei funktioniert, überlassen die Feuerwehrleute nichts dem Zufall. Insgesamt drei Personen sind für die Steuerung erforderlich. Einen wie Biczók im Korb, einen weiteren, der unten das Vorgehen koordiniert, also etwa den Verkehr im Blick hat, und einen, der die Drehleiter auch von unten steuern kann. Er kann das Kommando quasi jederzeit übernehmen. Das ist nicht nur im Notfall wichtig, sondern auch, wenn der Fahrzeugführer im Korb sich um eine zu bergende Person kümmern muss.

An diesem Nachmittag heißt das für Lichtenberg, erst mal am Boden zu bleiben – zumindest fast. Von seinem leicht zurückgekippten Sitz am Fuß der Leiter auf dem Fahrgestell hat er alles genauestens im Blick. Ein wenig sieht er aus wie ein Gamingsessel, nur ohne große Bildschirme. Auf einem kleinen Display sieht Lichtenberg die verschiedenen Kameraeinstellungen. Da gibt es eine vom Korbboden nach unten, eine, die nach vorn filmt, und eine, die den Korb von der Leiter aus zeigt.

Sieht ganz schön futuristisch aus: Von seinem Sitz am Fuß der Leiter kann Thomas Lichtenberg das Kommando jederzeit übernehmen. Quelle: Alina Stillahn

Erst einmal muss Lichtenberg aber vom hinteren Teil des Fahrzeugs aus die Ständer an beiden Seiten ausfahren. „Abstützung“ nennt sich das. Erst wenn das System steht, kann die Leiter zum Einsatz kommen. Lichtenberg steuert sie von ihrer Position über der Fahrerkabine nach oben und lässt sie dann nach rechts zur Seite fahren. Fünf Leiterteile gibt es, die alle gleichmäßig ausfahren. Die Maschine röhrt und brummt, als Lichtenberg den Korb wieder nach unten fährt. Biczók öffnet das Gitter und steigt ein. Groß ist die Fläche nicht.

Thomas Lichtenberg hat das Abstützsystem ausgefahren. Quelle: Alina Stillahn

Fahrer im Korb muss sich sichern

Für den Fall, dass der Korb einmal kippen sollte, befestigt Biczók einen Haken am Korb, der an einem schweren Gürtel um seine Taille hängt. Das ist insbesondere bei Wind wichtig – und windig ist es an diesem Tag. Während der erste Herbststurm aber anderswo Bäume umkippt und Bahnen am Weiterfahren hindert, wirbelt er in Burgwedel lediglich Blätter auf und ist am Nachmittag bereits deutlich abgeflaut.

Großburgwedels Ortsbrandmeister Tibor Biczòk steuert die Drehleiter vom Korb aus. Quelle: Alina Stillahn

Die Drehleiter hält zwar dem Regen, der immer wieder prasselt, locker stand. Ab Windstärke 9, also um die 80 Stundenkilometer, kann sie laut Biczók aber nicht mehr ausgefahren werden. „Irgendwann ist es so, dass ich, wenn ich schwanke, mein Ziel nicht mehr treffe“, sagt er. Auch an diesem Nachmittag wird Biczók sie wegen des Windes nicht ganz hochfahren. „Wir können eigentlich fast 30 Meter hoch“, sagt er. Er hält den Joystick, mit dem er die Drehleiter nach und nach ausfährt, fast schon lässig. Die Bedienung ist intuitiv, sagt er. Dafür braucht es aber das nötige Feingefühl. Zu groß wäre der Schaden, wenn etwas bei der Steuerung schiefgeht. „Jemand könnte sich zum Beispiel einen Arm einklemmen“, sagt Biczók.

Er fährt den Korb weiter hoch. Kein Ruckeln ist mehr auf der Plattform zu spüren, die Maschine klingt ferner. Erst ist hinter dem mächtigen Baum vor der Wache nur eine kleine Spitze zu erkennen, dann sieht man den Kirchturm von St. Petri über den Dächern Großburgwedels. Auf einer Höhe von etwa 20 Metern angekommen, greift Biczók einen zweiten Joystick. Er lächelt breit unter seinem Feuerwehrhelm. Langsam dreht sich der Korb weg vom Kirchturm um die eigene Achse.

So sieht Großburgwedel von der Drehleiter aus. Quelle: Alina Stillahn

Noch zwei Schulungen in diesem Jahr

Biczók rechnet damit, dass die Schulungen wahrscheinlich bis März 2022 abgeschlossen sind. In diesem Jahr sollen noch zweimal jeweils acht Feuerwehrleute zu Drehleitermaschinisten ausgebildet werden, dann soll es noch einmal drei bis vier Schulungen 2022 geben. „Wir haben über 40 Jahre auf die Drehleiter gewartet, jetzt machen ein paar Monate mehr oder weniger auch nichts mehr“, sagt er.

Anfang Oktober wurde die Drehleiter von den Feuerwehren feierlich begrüßt. Quelle: Sandra Scheffler

Von der ersten Idee bis zur fertigen Leiter hat es fast fünf Jahrzehnte gedauert. Die Stadtfeuerwehr musste daher die Drehleitern anderer Kommunen anfragen, was einen weitaus längeren Anfahrtsweg bedeutet – und das können wichtige Sekunden sein.

Drehleiter war bereits im Einsatz

Ihren ersten Einsatz hat die Drehleiter bereits hinter sich. Vorige Woche rückte die Feuerwehr ins Gewerbegebiet aus. Dabei ist alles gut gegangen. Auch an diesem Donnerstag dreht sich Biczók um, spricht sich per Funk kurz mit seinem Kollegen Lichtenberg ab und steuert die Leiter behutsam in Richtung Boden. Die grauen Pflastersteine kommen näher – ohne dass es bei Wind und Regen ruckelt.

Von Alina Stillahn