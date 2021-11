Großburgwedel

Anna Herber und Rainer Pilarski stehen an der Mangel und ziehen vorsichtig einen Bettdeckbezug aus der großen Maschine. Die beiden sind Beschäftigte der Pestalozzi-Wäscherei in Großburgwedel und sortieren, waschen, mangeln und falten 250 bis 300 Kilogramm Wäsche am Tag. In dem achtköpfigen Team haben alle Beschäftigten eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung. Jeder hat seine Aufgabe und bekommt nach seinen individuellen Bedürfnissen Unterstützung.

„Die Mangel ist schon 40 Jahre alt, heute gibt es die auch kleiner“, sagt Abteilungsleiter Ernst-Peter Schmoll. Der 51-Jährige kennt jeden Arbeitsschritt, den die Textilien in der Wäscherei durchlaufen, hilft den Beschäftigten bei Fragen und kontrolliert die Wäsche, bevor sie die Kunden wieder abholen. Hauptsächlich Bett- und Tischwäsche wird dort gewaschen. Für Privatkunden ist die schmale Theke im Wäschereihaus der Annahme- und Abholpunkt. Auf einem Zettel tragen die Beschäftigten und Mitarbeiter ein, welche und wie viele Textilien die Kunden abgeben. Der Zettel begleitet die Wäsche dann auf ihrem Weg durch die Wäscherei, bis die Kundinnen und Kunden die Textilien abholen.

Textilien werden nass gebügelt und gemangelt

Sirvan Dinc bügelt am liebsten Jacken, sagt sie. In der Wäscherei der Pestalozzi-Stiftung bügelt sie alle Textilien, die nicht in die Mangel dürfen, bis sie trocken sind. Quelle: Leona Passgang

Zuerst sortieren die Beschäftigten die Textilien in Bunt-, Koch- und Feinwäsche, bevor sie in die Waschmaschinen kommen. Die Maschinen fassen zwischen 16 und 32 Kilogramm, ein Waschgang dauere 30 bis 40 Minuten, sagt Schmoll. „Ein Bettlaken ist innerhalb von anderthalb Stunden fertig“, erklärt der Abteilungsleiter. Kleidungsstücke wie Oberhemden und Hosen werden nach dem Waschgang per Hand gebügelt. Eine der Beschäftigten, die das tut, ist Sirvan Dinc. „Am liebsten bügele ich Jacken“, sagt sie, während sie mit ihrem Bügeleisen über den Ärmel eines weißen Kittels fährt. Mit Jacken sind die Kochjacken gemeint, die die Wäscherei nur intern für die Appetitwerkstatt wäscht.

Alle Textilien bügeln oder mangeln die Beschäftigten im nassen Zustand, das spare nicht nur Zeit, sondern vermeide auch Falten oder Knicke in der Wäsche, sagt Schmoll. Sobald die Wäsche trocken ist, wird sie zusammengefaltet und im jeweiligen Wäschekorb des Kunden oder der Kundin gesammelt oder zum Abholen in weißes Papier verpackt. In den vergangenen Jahren sei die Kundschaft der Wäscherei zunehmend älter geworden, sagt der Abteilungsleiter. Das liege daran, dass vor allem ältere Menschen noch einen hohen Wert auf gemangelte Tischdecken oder Bettwäsche legen würden.

Wäscherei liefert nach Langenhagen und Hannover

„Druck und Hitze bringt alle Bakterien um“, sagt Schmoll über das Bügeln und Mangeln. Für Kundinnen und Kunden, die nicht nach Großburgwedel kommen können, gibt es einen Lieferdienst, der regelmäßig die Wäsche bei Kunden beispielsweise in Langenhagen und Hannover-Linden vorbeibringt. Neben Bett- und Tischwäsche können in der Wäscherei auch Oberbetten aus Federn, Daunen oder mit Synthetikfüllung gewaschen werden.

Ernst-Peter Schmoll leitet die Wäscherei und ist für die Beschäftigten ein wichtiger Ansprechpartner. Quelle: Leona Passgang

Wäscherei hat Kapazitäten für bis zu zehn Beschäftigte

„Die Arbeit hier funktioniert nur, wenn wir Hand in Hand arbeiten“, sagt Schmoll. Er legt großen Wert darauf, dass alle Beschäftigten Freude an ihrer Arbeit haben, die Pädagogik käme meistens ganz von allein dazu. Grundsätzlich sei es wichtig, niemandem eine Aufgabe zu geben, die man selbst nicht auch machen würde, fügt er hinzu. „Wir hatten mal eine Hausreinigungsfirma als Kunden. Die Wäsche, die wir für die gewaschen haben, wurde mit der Zeit immer schmutziger, sodass ich den Vertrag am Ende gekündigt habe, weil es einfach nicht mehr zumutbar war“, sagt der 51-Jährige.

Die Wäscherei an der Pestalozzistraße 9 öffnet von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr. Die Besetzung des Teams sei immer gleich, sagt Schmoll. Wem ein achtstündiger Arbeitstag zu viel ist, der hat die Möglichkeit, in Teilzeit in der Wäscherei zu arbeiten. „Wir haben Kapazitäten für zehn Beschäftigte, zwei könnten wir also noch unterbringen.“

Von Leona Passgang