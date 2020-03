Singer-Songwriter Maciek gibt Sofakonzert bei Ikea

Großburgwedel

Es gibt Konzerthallen und Straßenmusikanten, Stadtfeste mit Livemusik und kultige Musikkneipen. Deutlich ungewöhnlicher war der Konzertort, den der Singer-Songwriter Maciek mit seiner Band am Freitag in Großburgwedel mit poppig-souligen Klängen bespielte: die Sofaabteilung von Ikea.

Maciek begeistert vorbeilaufende Menschen

„Das hier ist anders als ein normales Konzert. Hier werden wir uns unser Publikum erspielen müssen“, sagte der Sänger gut gelaunt, als er mit Percussionist Marvyn Korten und Gitarrist Vincent Heller kurz vor seinem Auftritt den Soundcheck absolvierte. „Ich bin gespannt, wie es wird.“ Maciek, der eigentlich Maciej Swietoslawski heißt, weiß, wie das geht: sein Publikum packen. Der junge Mann aus Hannover war 2019 bei der TV-Casting-Show „ The Voice of Germany“ angetreten und hatte mit seiner Reggaevariante von „Hey Ya“ von OutKast mit Mark Forster, Rey Garvey und Sido gleich drei der Coaches dazu gebracht, sich umzudrehen.

„Hey Ya“: Das spielte Maciek auch an diesem Abend, dazu viele selbst geschriebene englische Titel. Und auch das eine oder andere Cover. Wie zum Beispiel „I Feel Good“ von James Brown. Auf Maciek-Art. Dazu gehört schon Selbstbewusstsein und Können. Und das bewiesen die Musiker bei ihrem Auftritt in drei Sets à 40 Minuten. Bereits nach wenigen Titeln wurde getanzt. Mitten im Möbelhaus. Und das waren nicht etwa Kinder, die sich sehr schnell begeistern lassen und gedankenverloren in Rhythmus der Musik bewegen. Nein, ein älterer Mann und mehrere Frauen ließen sich anstecken von der Lebensfreude der Musik.

Zur Galerie Ungewöhnlich und gut: Das Großburgwedeler Möbelhaus Ikea hatte für Freitagabend zum zweiten Wohnzimmerkonzert eingeladen. In der Sofaabteilung spielte der Singer-Songwriter Maciek.

Sofas bilden die Kulisse

Für alle, denen das doch zu gewagt war, gab es statt drehbarer Coachsessel oder durchnummerierter Sitze im Einrichtungshaus freie Platzwahl auf Ektorp, Klippan und Sörvallen. Solange denn Plätze frei waren. Denn Maciek, der seit 2016 professionell Musik macht, hat treue Fans. Die machten es sich bereits deutlich vor 18 Uhr auf den Sofas und Sesseln bequem. Es mutete schon etwas wie ein Familien- oder Klassentreffen an. Sektgläser auf den Tischen, herzliche Umarmungen und Geplauder. Und daneben flanierten Kauflustige durch die Gänge. Manche ließen sich für eine Weile packen, verweilten und lauschten. Andere schoben unbeirrt ihre Einkaufswagen weiter.

Ganz gezielt gekommen war Heike Becker-Mügge. „Maciek ist mit meinem Sohn Robin befreundet, und die beiden haben sogar zusammen in einer Wohnung gewohnt“, sagte sie. Da blieb auch das gemeinsame Basteln an Songs nicht aus. Robin begann, englische Texte zu schreiben, Maciek machte Musik dazu. „Wann immer es passt, schaue ich, dass ich zu einem seiner Auftritte kommen kann.“ Ein gutes Dutzend Mitzuhörer gewann Becker-Mügge dadurch, dass sie die Konzertankündigung in ihrem Whatsapp-Status stellte. Eine davon war ihre Freundin Anja Maratzki.

Vincent Heller (von links), Maciek Swietoslawski und Marvyn Korten spielen im Möbelhaus überwiegend eigene Songs. Quelle: Sandra Köhler

Maciek stiftet Frauenfreundschaft

Diese Freundschaft entstand übrigens auch durch Maciek. „Der Film zu , Stormy Weather‘ wurde bei uns im Garten gedreht“, erklärte Becker-Mügge. „Und Anja wollte unbedingt wissen, wem der Garten gehört. So haben wir uns kennengelernt.“ Beide Frauen sind absolute Fans von sogenannten Wohnzimmerkonzerten, wie sie über die Plattform SofaConcerts vermittelt werden. „Man trifft sich, jeder bringt was zu essen mit, und meist geht der Hut rum, um den Künstler zu bezahlen. Das ist eine ganz tolle Sache“, sagte Maratzki begeistert.

Über jene Plattform war auch Dorothee Zirkel, die Marketingfrau von Ikea, auf Maciek aufmerksam geworden. Sie hatte für ihr zweites Wohnzimmerkonzert anlässlich des Moonlight-Shoppings einen Künstler gesucht, der zum Flair des Abends passt – und mit Maciek sichtlich den passenden gefunden.

Von Sandra Köhler