Sieben Burgwedeler sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert: Diese Zahl nannte die Region Hannover am Dienstag. Damit gelten sechs Menschen mehr als noch am Freitag als Covid-19-Patienten. „Sie stammen alle aus familiären Umfeldern“, sagt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, und fügt hinzu, dass es weder einen Hotspot in Kitas noch in Altenheimen gibt. Seinen Angaben zufolge sind damit seit Beginn der Pandemie 51 Personen erkrankt.

Über Wochen galt Burgwedel – wie andere Kommunen in der Region Hannover auch – als Stadt ohne Infektionen. In der vergangenen Woche meldete das Gesundheitsamt dann den ersten Fall, nun steigt die Zahl deutlich an. Diese Entwicklung gelte für die gesamte Region, sagt Borschel. Allein am Sonnabend und Sonntag kamen 36 neue Coronavirus-Infektionen dazu, die aktuelle Zahl liegt damit bei 157.

Im Rathaus gilt jetzt Maskenpflicht

Unterdessen weist die Stadt Burgwedel auf ihrer Homepage darauf hin, dass Besucher des Rathauses seit Monatsbeginn verpflichtet sind, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bislang galt dafür lediglich eine Empfehlung. Davon verspreche sich die Verwaltung – auch im Hinblick auf wieder ansteigende Corona-Zahlen – einen weiteren Schritt für die Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher, zumal sich viele Menschen bereits an das Tragen der Alltagsmaske beim Einkaufen oder in Bus und Bahn gewöhnt hätten. Persönliche Termine im Rathaus müssen nach wie vor im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail abgestimmt werden. Für das Bürgerbüro gibt es die Möglichkeit der Onlineterminvergabe.

