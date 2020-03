Großburgwedel

Diese Fahrerflucht konnte die Großburgwedeler Polizei schnell aufklären: Am Sonnabendnachmittag erwischten die Beamten eine Seniorin, die mit ihrem Auto am Rathausplatz über eine Grünfläche fuhr und dabei Pflanzen und einen Holzpfosten beschädigte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr die 81-Jährige davon.

Noch in der näheren Umgebung gelang es den hinzugerufenen Polizisten, die ältere Dame ausfindig zu machen. Zeugen hatten den Beamten den entscheidenden Tipp gegeben. Die Seniorin hatte – so schreibt ein Polizeisprecher in seinem Bericht – beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Von Thomas Oberdorfer