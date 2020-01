Erst eine Ikonen-Ausstellung in der Kunsthalle Bremen anschauen und dann auf eigene Faust die Hansestadt erkunden: Dieses Programm bietet die Seniorenbegegnungsstätte Großburgwedel bei einem Ausflug Mitte Februar an.

Eine der in der Kunsthalle in Bremen gezeigten Ikonen: Masolino da Panicale, Madonna mit Kind. Quelle: Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen / Lars Lohrisch