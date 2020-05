So treffen sich Senioren zu Videokonferenzen

Großburgwedel

Ob Word oder Excel, Bildbearbeitung oder Videotechnik – etwa 100 Senioren haben bislang regelmäßig an den verschiedenen Schulungen im Computer Club der Seniorenbegegnungsstätte teilgenommen und dabei ihre Computerkenntnisse erweitert. Sie lernten, wie man E-Mails schreibt, Online-Banking nutzt und Fotos mit dem Smartphone verschickt. In Zeiten des Corona-Schutzes ist dies aber nicht mehr möglich. Statt persönlicher Treffen organisiert der Club nun Online-Schulungen per Videokonferenz – und vermittelt dabei gleich zweierlei.

Kommunikationsmittel in Zeiten physischer Distanz

„Die netten Kontakte, die in den Kursen entstanden waren, drohten durch die Corona-Maßnahmen zu zerbrechen“, sagt Jürgen Otzen vom Computer Club. Das Bedauern in seiner Stimme ist nicht zu überhören. Zusätzlich wurde dem 79-Jährigen, der regelmäßig Kurse in Digitaler Bildbearbeitung abhält, klar: „Viele unserer Teilnehmer können nun ihre Lieben wochenlang nicht sehen.“ Die Lösung für beide Probleme lag auf der Hand: Videokonferenzen. Das in Corona-Zeiten beliebte Kommunikationsmittel sorgt einerseits dafür, dass die Teilnehmer der Computerkurse untereinander in Kontakt bleiben. Und – einmal gelernt, wie es geht – erhalten die Senioren dadurch das Rüstzeug, um auch privat in Zeiten der physischen Distanz mit mehreren Menschen gleichzeitig zu sprechen und sich dabei zu sehen.

Berufserfahrung kommt dem Computer-Trainer zugute

„Als die Idee dazu aufkam, haben wir das erst einmal im Organisationsteam geübt, bevor wir das den Teilnehmern angeboten haben“, sagt Otzen. Sein Mitstreiter Gerhard Konheisner, sonst für Fotografie und Videotechnik zuständig, erklärte sich bereit, die Videokonferenzen zu moderieren. Der 72-Jährige war viele Jahre in seinem Berufsleben im Bereich Technik tätig. Diese Erfahrung kommt ihm bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Computer Club zugute.

Nach einer Abfrage per Mail unter allen Teilnehmern bekundeten 20 Senioren ihr Interesse an der neuen Kommunikationsform. Per E-Mail erklärte Konheisner ihnen die Grundzüge des Video-Chat-Programms Zoom und lud die Gruppe zu einem vorgegebenen Zeitpunkt zu ihrem ersten Video-Meeting ein.

Erstes Herantasten an die neue Technologie

„Aufregend“, fanden die Senioren ihre erste Videokonferenz, berichtet der Computer-Trainer. Plötzlich probierten sie das aus, was derzeit jede Menge Arbeitnehmer, Lehrer und Schulklassen machen. Zunächst übte die Gruppe, das Mikrofon und das Bild aus- und anzustellen und das Hand-hebe-Symbol zu betätigen. Nach einem ersten Herantasten an die neue Technologie waren die Teilnehmer sich schnell einig, dass die Videokonferenzen regelmäßig stattfinden sollten. Seitdem werden mehrmals pro Woche verschiedenste Fragen rund um PC, Tablet, Kamera und Smartphone per Videokonferenz besprochen. „Wie bekomme ich das Video meiner Enkel vom Smartphone auf den PC?“, „Wie erstelle ich einen Status im Smartphone?“ – solche Fragen ließen sich durchaus auch aus der Ferne lösen, so Konheisner.

„Du bist aber lange nicht zum Friseur gegangen!“

„Wir suchen uns Zeiten, in denen das Netz nicht so sehr belastet ist“, erklärt der 72-Jährige. „Freitagmittags sind die Videokonferenzen der meisten Arbeitnehmer vorbei – und die Jugendlichen haben mit Netflix noch nicht angefangen“, sagt er schmunzelnd. Zu Anfang jeder Chat-Runde gebe es erst einmal Gelegenheit für ein Schwätzchen. „Das ist immer ein großes Hallo, wenn man sich wiedersieht“ berichtet der Burgwedeler. „Natürlich heißt es jetzt oft: ,Du bist aber lange nicht zum Friseur gegangen – das sieht man!’ Da gibt es einen Lacher nach dem nächsten.“

„Da verrutscht schon mal die Kamera “

Die Einweisung umfasst auch Hinweise zur Online-Etikette. So sollten die Teilnehmer dafür sorgen, dass kein Mitbewohner durchs Bild huscht oder Hintergrundgeräusche die Akustik stören. Pannen am Anfang seien jedoch normal, so Konheisner. „Da verrutscht schon einmal die Kamera, sodass man nur den Hals eines Teilnehmers sieht“, sagt er. „Aber gemeinsames Lachen gehört dazu.“

Der ehrenamtliche Computer-Trainer freut sich, dass er so manche Seniorin, die vorher der Technik eher skeptisch gegenüber stand, von den Vorzügen überzeugen konnte. „Eine Teilnehmerin trifft sich nun öfter mit ihrer Schwägerin in Düsseldorf zum Video-Chat. Und eine andere verabredet sich regelmäßig mit ihren Freundinnen zum virtuellen Kaffeekränzchen.“

Wer Interesse daran hat, gemeinsam mit dem Computer Club der Seniorenbegegnungsstätte die Welt der Videokonferenzen kennenzulernen, kann unter E-Mail: computerclub.sbs@gmx.de Kontakt aufnehmen. Interessenten werden gebeten, ihre Telefonnummer zu nennen. „Wir rufen Neue erst einmal an, um abzugleichen, welche technischen und sonstigen Voraussetzungen vorliegen“, sagt Konheisner.

Von Gabriele Gerner