Thönse

Worum handelt es sich bloß bei der Holzskulptur, die Architekt Jannis Bruns im Vorgarten seines Elternhauses an der Straße Im Neuen Garten in Thönse gebaut hat? Soll es ein Storchennest werden, eine Außenbar oder vielleicht ein Turngerät? Immer wieder würden Passanten die Frage stellen, was das eigentlich werde, wenn es fertig sei, berichtet Bruns.

Vor einigen Wochen hat er mit seinem Projekt begonnen. „Aufgrund der Corona-Situation ergab es sich, dass die Konstruktion eine Weile halb fertig auf der Wiese stand, da es schwierig war, an Holz zu kommen“, berichtet der Architekt, der lange in Köln tätig war und kürzlich eineinhalb Jahre in London ein Zusatzstudium absolviert hat – mit der Spezialisierung auf Holzkonstruktionen.

Gewinner erhält eine Flasche Sekt

Das Gebilde habe in den vergangenen Wochen viele neugierige Blicke auf sich gezogen. „Wir freuten uns über das positive Feedback und das rege Interesse und ermutigten alle zum Rätselraten“, erzählt Bruns. Zum Spaß habe er dann auch eine Flasche Sekt für denjenigen ausgelobt, der als Erstes die richtige Lösung erraten würde.

Sein Rätsel möchte Bruns nun noch ein bisschen bekannter machen. Wer eine Idee hat, worum es sich bei dem Objekt handeln könnte, kann sich per E-Mail an jannis.bruns@web.de melden. Wer gewinnen möchte, muss sich allerdings beeilen und seine E-Mail bis Sonnabend, 26. Juni, schicken. Denn in spätestens zwei Wochen, verrät Bruns, möchte er den Bau abgeschlossen haben. „Und dann sieht man, worum es sich handelt.“

Von Janna Silinger