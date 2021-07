Großburgwedel

Insgesamt sechs Navigationsgeräte erhält die Stadtfeuerwehr Burgwedel. 2022 sollen jeweils ein Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehren Kleinburgwedel, Fuhrberg und Wettmar und drei Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Großburgwedel mit Navis ausgestattet werden. Das kostet die Stadt insgesamt 16.000 Euro.

Bereits erproben konnte die Ortsfeuerwehr Großburgwedel die neuen Geräte, was den neuen Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger überzeugte. Die Navis sollen dafür sorgen, dass die Feuerwehrleute schneller am Einsatzort sind, sagte er im Feuerschutzausschuss. Die Koordinaten von der Einsatzleitzentrale in Hannover würden direkt auf die Geräte aufgespielt. Damit könne die Hilfsfrist, also der Zeitraum, in dem die Feuerwehr vor Ort sein muss, besser eingehalten werden.

Sicherheit im Fokus

Ein weiterer Pluspunkt für Rüdiger: Die Sicherheit der Fahrzeuge, ihrer Insassen und des Verkehrs. Der Fahrer könne sich komplett auf den Verkehr konzentrieren – und sich selbstverständlich besser orientieren. Er selbst kenne noch jede Straße in und um Burgwedel. „Aber die Jüngeren nicht mehr.“ Dass die Feuerwehrleute nicht einfach ihre Handys zur Navigation nutzen hat hingegen andere Gründe: „Die Handys sind nicht versichert“, sagt Rüdiger.

Der Stadtbrandmeister hat noch mehr Pläne in Sachen besserer Orientierung. Auch 2023 und 2024 sollen nach und nach weitere Navigationsgeräte angeschafft werden. Erst einmal muss aber der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. Juli, über die Anschaffung der Geräte für 2022 abstimmen. Er folgt aber regelmäßig der Vorberatung des Ausschusses, in dem sich alle Mitglieder einstimmig dafür aussprachen.

Sitzungen wieder in Präsenz

Mit der Sitzung des Feuerschutzausschusses haben in Burgwedel wieder die ersten Ausschusssitzungen in Präsenz begonnen – unter strengen Hygienevorgaben. So mussten die Politikerinnen und Politiker sowie die Zuschauer Maske tragen. Nur am Platz durfte sie abgesetzt werden. Zudem wurde darum gebeten, mit der Luca-App zur besseren Kontaktnachverfolgung einzuchecken.

Von Alina Stillahn