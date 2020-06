Schwimmer hoffen auf baldige Öffnung des Freibades

Großburgwedel

Seit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen Ende Mai können die Gäste in den Freibädern der Region – unter Auflagen – inzwischen wieder schwimmen gehen. Allerdings nicht in Großburgwedel. Eine Entscheidung über eine mögliche Öffnung will die Stadt erst am kommenden Montag, 15. Juni, treffen. Dann tritt der Verwaltungsausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammen. So lange bleiben die Türen des Bades geschlossen, was die Verantwortlichen des Schwimmvereins Burgwedel mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis nehmen. Die gut 200 Mitglieder nutzen die Anlage gewöhnlich für ihre Trainingseinheiten, die vorerst weiter auf dem Trockenen durchgeführt werden. Doch der Frust hält sich bei der Vorsitzenden in Grenzen: „Ich habe teilweise Verständnis für das Verhalten der Stadt“, sagt Claudia Ringkamp.

Sportler üben auf dem Trockenen

Ihre Kritik an der Verwaltung: „Uns fehlt einfach eine konkrete Information, wie es für uns weitergeht.“ Da die Sportler auf den Sprung ins Wasserbecken noch verzichten müssen, üben sie an Land. „Wir können einen Privatgarten für Trockentraining nutzen“, sagt die Vorsitzende. Die Fläche sei groß genug, dass sogar die 35 Teilnehmer ausreichend Platz finden. „Als Überbrückungsmaßnahme ist das für uns in Ordnung“, sagt Ringkamp. Die Trainer arbeiteten mit den Aktiven dabei in den Bereichen Kraft und Ausdauer. „Schulter-, Rücken- und Bauchmuskulatur sind für Schwimmer besonders wichtig. Die trainieren wir“, sagt Ringkamp.

Die Schwimmer des SV Burgwedel trainieren derzeit auf dem Trockenen. Dafür dürfen sie einen Privatgarten nutzen. Quelle: privat

Öffnung bedeutet höhere Personalkosten

Sie fiebert nun der bevorstehenden Entscheidung des Verwaltungsausschusses entgegen. Welche Fragen kurz vor der abschließenden Debatte noch offen sind, wollte Hauptamtsleiter Götz-Gero Moeller allerdings nicht kommentieren. Es dürfte um die grundlegende Überlegung gehen, das Bad überhaupt zu öffnen. Schließlich wäre der Badebetrieb nur mit mehr Personaleinsatz möglich. Beispielsweise müssten am Eingang die Besucherdaten erfasst werden. Die regelkonforme Nutzung der Duschen müsste überwacht werden, ebenso der Ein- und Ausgangsbereich. Vereine oder Genossenschaften, die ein Bad betreiben, können auf ehrenamtliche Helfer zurückgreifen. Das geht laut Burgwedels Bürgermeister Axel Düker bei einem kommunalen Bad nicht.

„Ich kann verstehen, dass die Stadt sehr genau überlegt und kalkuliert, ob sich eine Öffnung rechnet“, sagt Ringkamp. Für sie wäre es sogar nachvollziehbar, wenn die Einrichtung geschlossen bliebe und die Zeit stattdessen für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen genutzt werde. Die Sprunganlage darf aufgrund massiver Sicherheitsmängel seit zwei Jahren nicht mehr genutzt werden. Die CDU fordert die schnelle Umsetzung der erforderlichen Arbeiten. Wie weit die Pläne sind, wollte Moeller aber nicht verraten.

Rasensprenger laufen im Freibad

Bei einer kurzen Stippvisite im Freibad haben Ringkamp und ihre Schwester Katrin Leschke in dieser Woche vom Zaun aus Rasensprenger gesehen. Beide deuteten das als „positives Zeichen“. Wie weit die Vorbereitungsmaßnahmen insgesamt sind, um im Falle einer positiven Entscheidung des Verwaltungsausschusses zügig öffnen zu können, kommentierte Moeller ebenfalls nicht. Er teilte lediglich mit, „dass die Verwaltung allen Anforderungen zeitgerecht nachkommt“.

Von Mark Bode