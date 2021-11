Fuhrberg

Nach einer langen Pause haben in diesem Jahr zum ersten Mal im Fuhrberger Schützenhaus unter der 2-G-Regel wieder Schießwettbewerbe stattgefunden. Beim Schweinepreisschießen am 20. November gewann Wolfgang Kujat. Den zweiten Platz belegte Olaf Mende, dritter wurde Christian Raab. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin konnte sich am Ende aber einen Fleischpreis von zwei frisch geschlachteten Schweinen sichern. Insgesamt 56 Schützinnen und Schützen nahmen am Wettbewerb teil.

Dazu fanden auch die Vereinsmeisterschaften um den Winterkönig und die Winterkönigin statt. Der neue Winterkönig heißt Wolgang Kujat, dahinter folgen Olaf Mende auf dem zweiten und Karsten Dick auf dem dritten Platz. Nadine Hinz konnte sich als neue Winterkönigin gegen Petra Weege und Anja Krischker Thies durchsetzen. Den ersten Platz beim vereinsinternen Wettbewerb um die Glücksscheibe belegte ebenfalls Olaf Mende.

Von Alina Stillahn