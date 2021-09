Großburgwedel

Die sechswöchigen Ferien sind zu Ende, das neue Schuljahr hat am Donnerstag begonnen. Vier Unterrichtsstunden haben die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium und an der IGS absolviert. Ihr Fazit zum Schulstart fiel durch die Bank weg positiv aus.

IGS-Schüler freuen sich über Präsenzunterricht

„Es ist ein Luxus, in Szenario A zu starten“, sagte IGS-Schülerin Tubairam Yilmaz in der zweiten großen Pause. Freudestrahlend sprach die 15-Jährige über die Gemeinschaft und, dass ihnen der Lernstoff endlich wieder im Klassenraum vermittelt werde. So könnten alle Mitschüler besser mitkommen und gezielt nachfragen. „Die Präsenz in der Schule schätzen wir jetzt sehr“, sagte die Zehntklässlerin.

Der IGS-Schüler Niklas Schartner muss sich noch an den Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Unterrichts gewöhnen. „Ich war in den Sommerferien in Dänemark, und dort musste ich die Maske nicht tragen“, berichtete der Neuntklässler. Aber für die eigene Sicherheit sei es schon sinnvoll, sagte der 14-Jährige, der bereits zweimal geimpft ist. Indes klagte Mitschülerin Bo Hungerland beim Gesichtsschutz manchmal über Kopfschmerzen. Aktuell sei aber das Wetter noch gut, sodass die Fenster während des Unterrichts geöffnet blieben.

Klassen völlig neu gemischt

Quentin Bach aus der 9a hat sich an die Mund-Nasen-Bedeckung gewöhnt. Das sei mittlerweile normal. „Komisch ist, neue Mitschüler in der Klasse zu haben, an die muss man sich erst gewöhnen“, sagte der 14-Jährige. Wegen der Schutzmaske könne man die Gesichter nicht ganz sehen. Die IGS hat wegen einiger Wiederholer und neuer Schüler aus drei neunten Klassen vier gebildet. „Und wir haben sie völlig neu gemischt“, erläuterte Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber.

Die Gymnasiastinnen Sarah Siekmann (links) und Josephine Küker gehen lieber in die Schule, als allein zu Hause lernen zu müssen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gymnasiastinnen nehmen Schutzmaske gern in Kauf

Gegenüber der IGS befindet sich das Gymnasium. Vor dem Schulgebäude saßen ebenfalls nach vier Schulstunden die 17-jährigen Sarah Siekmann und Josephine Küker. Sie berichteten, dass sie sich in der Schule sicher fühlen. Die ersten zwei Unterrichtsstunden habe es für den gesamten zwölften Jahrgang eine Informationsveranstaltung über die weiteren Hygieneregelungen gegeben. „Wir hatten alle reichlich Abstand“, berichtete Siekmann. Und an die Schutzmaske hätten sich beide auch gewöhnt. „Es ist besser mit Schutz, als zu Hause zu lernen. Deshalb nehmen wir es gern in Kauf.“

Als positiv schildert Gymnasialleiter Robert Baberske den Schulstart. Das Wiedersehen nach den Ferien sei sehr herzlich gewesen. „Die Schule ist nicht nur ein Lern-, sondern auch ein sozialer Begegnungsort“, sagte der Rektor. Und Schule gebe mitunter auch Halt. Baberske lobte am ersten Tag die Disziplin seiner Schüler: Sie hätten Abstand gehalten und den Mund-Nasen-Schutz getragen. Bei der morgendlichen Kontrolle der Tests sei ihm aufgefallen, dass mehr als drei Viertel aller Zwölft- und 13.-Klässler geimpft seien, berichtete Baberske.

Testen, Maske und Lüften gilt bis 22. September

Für den Schulstart gelten landesweit einheitliche Corona-Regeln. Die Schüler müssen sich sieben Tage lang jeden Tag selbst testen. Danach soll der Selbsttest, den die Kinder und Jugendlichen von der Schule bekommen, montags, mittwochs und freitags erfolgen. Im Schulgebäude und im Unterricht tragen alle Masken – ausgenommen davon ist der Pausenhof. Das gilt zunächst bis zum 22. September. Nach wie vor sollen alle 20 Minuten in den Unterrichtsräumen die Fenster geöffnet werden. Währenddessen können die Schülerinnen und Schüler für fünf Minuten den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.

Noch verfügen die Burgwedeler Einrichtungen nicht über eingebaute Raumluftfilter. Dafür gibt es an beiden Schulen Pieper in den Klassen. Die Geräte messen die Temperatur und den Kohlendioxidgehalt im Raum mit einem Ampelsystem. Bei zu wenig Sauerstoff im Klassenzimmer piept die Vorrichtung dann, zudem leuchten gelbe oder rote Lampen. Das sei aber noch nicht vorgekommen, weil eh alle 20 Minuten der Unterrichtsraum stoßgelüftet werde, berichtete Yilmaz.

Von Katerina Jarolim-Vormeier