Burgwedel

Normalerweise werden Einschulungen mit der Familie groß gefeiert. In der Aula sprechen nach dem Rektor auch die Hortleitung und der Förderverein. Dann steht der Auftritt des Schulchors und der Theater-AG auf dem Programm – eine Stunde ist damit schnell gefüllt. Das galt für Abc-Schützen und Fünftklässler an weiterführenden Schulen bislang gleichermaßen. Doch solche Feiern sind in Zeiten von Corona, der 3G-Regel, von Mund-Nasen-Schutz und Abstandseinhaltung nur bedingt möglich.

Schulen lassen sich trotz Corona etwas Besonderes einfallen

In Burgwedel haben sich die Schulen dennoch etwas Besonderes einfallen lassen: Zum Beispiel begrüßen die Zweitklässler der Maria-Sybilla-Merian-Grundschule in Fuhrberg die Schulanfänger am Sonnabend, 4. September, mit einer Bilderbuchgeschichte – und das digital auf einem Tablet. „Die Schüler haben lange geübt und lesen die Stimmen der Akteure vor“, erzählt Schulleiterin Meike Hasenauer. Bei einer Einschulung sei es an ihrer Schule Tradition, eine Aufführung den Erstklässlern zu präsentieren. „Diesmal haben wir mit dem digitalen Angebot eine andere Lösung gefunden.“

Auch die Grundschule Wettmar hat sich eine Alternative zum üblichen Ablauf der Einschulungsfeier ausgedacht. Während der kleinen Zeremonie auf dem Schulhof führen einige Lehrerinnen ein Puppentheater auf. „Das ist auch im vergangenen Jahr gut angekommen“, sagt Schulleiterin Sandra Müller-Herzberg.

In der Grundschule Thönse warten bereits Koalas auf die neuen Klassen. Quelle: Alina Stillahn

Kurz und knackig geht es unterdessen an der Sonnenblumenschule in Thönse zu. „Ich will keine langen Reden schwingen“, sagt Schulleiterin Jeannine Schneider, weil die Schulanfänger auf ihre Schultüten gespannt seien, die auf „Bäumen“ in der jeweiligen Klasse hängen. Die Tüten können die Eltern am Donnerstag und Freitag vorbeibringen – etwas, was laut der Schulleiterin im vergangenen Jahr noch nicht möglich war. Für die beiden neuen Frosch- und Koalaklassen wird es trotzdem einen kurzen Auftritt der Drittklässler geben, die vorher einen Selbsttest machen. Die Schüler musizieren mit Percussions.

Fünftklässler sollen bunte Regenschirme mitbringen

Bereits am Freitag, 3. September, heißt das Gymnasium seine Fünftklässler willkommen. Die Einschulungsfeier ist in zwei Durchgängen geplant. Zunächst begrüßt Schulleiter Robert Baberske die 5a und die 5b, danach sind die 5c und die 5d an der Reihe. Vor den beiden Veranstaltungen in der Schulaula gibt es einen freiwilligen Stehgottesdienst auf dem Schulhof. „Zudem sollen die Schüler bunte Regenschirme mitbringen“, sagt Silvia Hille, Koordinatorin der Sekundarstufe I. Einige bunte Schirme stünden bereit, falls die Schüler sie vergessen.

Die Aufnahmefeier des fünften Jahrgangs an der IGS findet laut Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber ebenfalls am Freitag in der Turnhalle statt. Wegen der Abstandsregeln hätten sie nicht die Agora nutzen können, sagt er. „Es wird einen coronakonformen Ausschank für die Eltern geben.“ Während der Feier seien jedoch weniger Musikbeiträge vorgesehen. Dafür seien sie auf das Klavier umgestiegen – und vielleicht würden auch ein paar Fotos aus den Ferien zu sehen sein.

Für alle Einschulungsfeiern gilt die 3G-Regel

Grundsätzlich gilt für alle Einschulungsfeiern die 3G-Regel: Gäste dürfen das Schulgebäude nur betreten, wenn sie geimpft, genesen oder negativ getestet (PCR- oder Selbsttest) sind und das auch nachweisen können. Die Kinder müssen sich ebenfalls zu Hause testen. Die Grundschulen hatten bereits vor den Ferien bei den ersten Klassenabenden Tests an die Eltern verteilt. „Jede Familie erhielt zwei Tests, einen für die Einschulung und den zweiten für den ersten Schultag, an dem weitere Selbsttests von den Lehrern ausgehändigt werden“, berichtet Schulleiterin Müller-Herzberg.

Auch das Gymnasium hat bei einem Kennenlerntag vor den Ferien die Corona-Tests an die zukünftigen Fünftklässler verteilt. Eine Ausgabe der Schnelltests bietet die IGS für Mittwoch, 1. September, von 9 bis 12 Uhr, an. Pro Schüler dürfen nur zwei Gäste mitkommen, ausgenommen seien davon kleine Geschwisterkinder, die auf dem Schoss sitzen. „Es herrscht Maskenpflicht, und Abstandsregeln müssen ebenfalls eingehalten werden“, sagt Hille.

Von Alina Stillahn und Katerina Jarolim-Vormeier