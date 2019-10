Schützen feiern ohne Umzug in Großburgwedel

Großburgwedel

Die Schützen wollen im kommenden Jahr ihr Fest in Großburgwedel deutlich kleiner feiern. Den Ausmarsch am Sonntag wird es nicht mehr geben, und auch auf dem Festplatz wird es ruhiger zugehen. Das bestätigte der Vorsitzende des Schützenvereins Großburgwedel, Henning Kühl. Auch sonst wird sich einiges im Programm ändern. Der Grund: Das Fest in diesem Jahr fand zu wenig Anklang.

„Der traditionelle Umzug durch den Ort findet nicht statt. Das ist einfach zu viel Aufwand, und daran hängen zu viele Auflagen“, erklärt Kühl. Die Region Hannover verlange, dass die Marschwege vorab festgelegt werden und ein Ordnungsdienst den Umzug begleitet. Auch eine Versicherung müsse für diese Veranstaltung abgeschlossen werden. Dies könne der 125 Mitglieder starke Verein derzeit nicht mehr aufwenden.

Die Besucher geben kein Geld aus

Auch auf dem Festplatz wird sich einiges ändern: Der Verein ist auf der Suche nach einem neuen Festwirt und nach Schaustellern für das nächste Schützenfest. Der Festwirt von diesem Jahr werde wohl nicht wiederkommen, sagt Schatzmeisterin Karin Ocker. Auch die Schausteller vom Sommer haben laut Ocker kein weiteres Interesse bekundet, sich erneut auf dem Schützenfest in Großburgwedel zu engagieren. „Es kommen zu wenige Besucher. Und die, die kommen, geben kein Geld auf dem Fest aus.“

Die Pläne für das kommende Jahr

Dennoch ist Henning Kühl zuversichtlich, dass der Verein auch im kommenden Sommer wieder ein attraktives Fest auf die Beine stellen wird. „Am Freitag wollen wir einen verkürzten Kommers nur mit Königsproklamation machen – und danach schnell zum Tanzen übergehen“, sagt der Schützen-Chef. Als musikalische Begleitung schwebt ihm eine Live-Kapelle vor. „Was wir am Sonnabend anbieten, steht noch nicht fest“, so Kühl. Angedacht seien Attraktionen für Kinder. „Und wir bringen unsere Schützenscheiben an“, ergänzt Karin Ocker. Für den Sonntag sei ein Frühstück geplant, das, so der Vorsitzende, von einem „Wettstreit der Musikkapellen auf dem Zelt“ begleitet wird.

Nachbarvereine geben Tipps

Auch Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller hofft darauf, dass es im kommenden Jahr wieder ein Schützenfest gibt. „Es wäre sehr wichtig für unseren Ort, diese schöne Tradition zu erhalten.“ Der Termin für das Schützenfest steht noch nicht fest. Aktueller Wunschtermin sei das Wochenende von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juni 2020, sagt Kühl. Auch das Wochenende von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juni 2020, sei in der engeren Wahl. Möglicherweise kollidiere dies jedoch mit den Planungen eines benachbarten Schützenvereins.

Gerade erst am Donnerstagabend hätten sich die Burgwedeler Schützenvereine auf einer gemeinsamen Sitzung über Termine und Organisation ihrer Schützenfeste im kommenden Jahr abgestimmt. „Dabei haben die benachbarten Vereine uns auch Tipps gegeben, mit welchen Festwirten sie zusammenarbeiten und welche Musikzüge wann wo spielen“, berichtet Kühl. Vielleicht helfen diese Informationen, doch noch ein Schützenfest in Großburgwedel auf die Beine zu stellen.

So feiern die Schützen in den Dörfern

In den Dörfern werden die Schützen auch im kommenden Jahr kräftig feiern. Abgespeckte Feste wird es nicht geben. Die Planungen im Detail:

Fuhrberg. „Bei uns läuft es ziemlich rund“, meint Fuhrbergs Schützenchef Carsten Segger. „Das Zelt ist immer gut gefüllt.“ Das Fest sei von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Mai, fest geplant.

Kleinburgwedel. Ebenso in den Startlöchern mit der Planung des Schützenfestes sitzt Volker Speckmann vom Schützenverein Kleinburgwedel. Zum Festwirt und den Schaustellern hätte der mehr als 330 Mitglieder starke Verein einen guten Draht. Der Termin für das Fest von Freitag bis Pfingstsonntag, 29. bis 31. Mai, sei gesetzt.

Thönse. Auch beim Schützenverein Thönse Edelweiß wird das Schützenfest uneingeschränkt gefeiert, und zwar von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Mai. „Natürlich kann die Beteiligung besser werden“, sagt Schützenchef Dirk Eilert. Doch mit der Öffnung des Fests mit den Bürgerscheiben konnten seit zwei Jahren etliche neue Gäste angelockt werden.

Von Gabriele Gerner