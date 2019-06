Großburgwedel

Der Alte Park an der Thönser Straße wird am Sonnabend, 22. Juni, ab 16 Uhr für rund drei Monate zum Ausstellungsort für junge Kunst. 50 Schüler der IGS und des Gymnasiums in Großburgwedel beteiligen sich an der Ausstellungsreihe zum Thema „ Upcycling“ des Kunstvereins Burgwedel-Isernhagen – und haben ihre 50 Arbeiten unter den Titel „Park(T)räume“ gestellt. Zur Vernissage spielt die Band BlasDesaster unter Leitung von Johannes Grüne.

Sonnabend für die Zukunft: Schüler arbeiten Müll auf

„Als Kunstverein Burgwedel-Isernhagen widmen wir uns dem aktuellen Thema Upcycling“, erläutert der Vorsitzende Stefan Rautenkranz. Der englische Begriff steht für Wiederverwertung, Aufwertung. So werden beim Upcycling Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. „Schon 2017 war unsere künstlerische Kooperation mit dem Gymnasium sehr vielversprechend. Jetzt setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit gern fort und beziehen die IGS-Schüler gleich mit ein“, sagt Rautenkranz. Achtsamkeit und Umweltschutz werden im Alten Park materialisiert und in Installationen interpretiert, aus den Schülerdemonstrationen „Fridays for Future“ wird in Großburgwedel ein „Sonnabend für die Zukunft“, bei dessen Eröffnung ab 16 Uhr auch Bürgermeister Axel Düker sprechen wird.

Seit rund acht Monaten erarbeitet der Kunstverein mit den Schülern der Natur- und Umwelt-Arbeitsgemeinschaften und des Klimateams am Gymnasium sowie mit den Klassen 7c und 7d der IGS ein raumgreifendes Konzept für den Alten Park an der Thönser Straße in Großburgwedel.

Kunst im öffentlichen Raum soll zum Nachdenken anregen

Ökologischer Fußabdruck, bedrohte Tierarten, Müllproduktion, Mikroplastik, Upcycling und Recycling zählen zu den Themenschwerpunkten der Kunstwerke, zu denen am Sonnabend auch Führungen angeboten werden. „Wir bespielen den Alten Park zum elften Mal mit einer Kunstausstellung“, betont Stefan Rautenkranz. Die Ausstellung in der Außengalerie möchte Parkbesuchern Anstöße liefern und optisch wie intellektuell anregen. „Möglicherweise reicht die Wirkung der Kunst im öffentlichen Raum sogar über die temporäre Ausstellung hinaus“, sagt Koordinatorin Ursula Knaack und ergänzt: „In jedem Fall kann sie an einem Wandel der Sichtweisen und der Ausprägung kollektiven und kulturellen Gedächtnisses mitwirken.“

Interessierten bleibt für einen Besuch Zeit genug, denn die „Park(T)räume“ bleibt im Alten Park in Großburgwedel bis einschließlich Freitag, 26. September, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Von Patricia Chadde