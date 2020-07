Großburgwedel

Große Freude am Gymnasium Großburgwedel: Unter der Betreuung von Lehrer Alexander Libera haben fünf Siebtklässler in der Kategorie „Team Schule“ am Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2019/2020 teilgenommen – mit Erfolg: Für ihre Arbeit „Filming for the future“ für das Fach Englisch haben Tobias Altena, Finn Laurin Benedek, Mattis Behra, Till Hiber und Jakob Wieczorek einen ersten Preis auf Landesebene erhalten.

Gymnasium freut sich über dritten Platz auf Bundesebene

Zudem durften die Gymnasiasten das Land Niedersachsen beim Bundesfinale des Wettbewerbes vertreten. Beim sogenannten „Sprachenfest“ – wegen der Corona-Pandemie in digitaler Form – präsentierten alle Teilnehmer aus den verschiedenen Bundesländern ihre Beiträge. Die Großburgwedeler konnten sich dabei am Ende über einen dritten Platz freuen.

Neben dem Erfolg im Wettbewerb haben die Schüler dabei auch inhaltlich einmal mehr auf ein wichtiges Thema aufmerksam gemacht: den Umweltschutz. Denn in ihrem Videobeitrag geht es um Freunde, welche durch Zufall beobachten, wie ein Unbekannter seinen Müll in einem Fluss ablädt. Die Freunde beschließen daraufhin, den Unbekannten zu überführen und so den Fluss samt der Tiere darin zu retten.

Von Lisa Höfel