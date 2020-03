Projektwoche: IGS-Schüler bauen Roboter

Großburgwedel

Noch zweieinhalb Wochen sind es bis zu den Osterferien. Da kommt eine Projektwoche den Schülern gerade recht, um noch einmal Luft zu holen im Schulalltag. Rund 300 Jungen und Mädchen der IGS Burgwedel probieren in dieser Woche Aktivitäten aus, die nicht im Lehrplan stehen. Viele der Angebote sind neu.

Zum ersten Mal gibt es einen Robotikkurs nur für Mädchen, Inlinehockey und Golf. Selbst die Möglichkeit, die Projektwoche sportlich-aktiv in der Ferne zu verbringen, bestand: 36 Schüler entschieden sich für die Skifreizeit im österreichischen Zauchensee. „Allen geht es richtig gut. Ich erhalte täglich Bericht“, sagt Schulleiter Marco Schinze-Gerber mit einem Schmunzeln.

Interessen und Talente fernab des Schulalltags entdecken – dazu dient eine Projektwoche, so der Rektor. Was früher nur drei Tage lief, bietet die IGS ab jetzt eine ganze Woche lang an. „Es braucht Zeit, bis sich neu Gelerntes festigt und sich Erfolge einstellen“, sagt Vanessa Keitel, didaktische Leiterin der Schule.

Erfolge kann die 16-jährige Ilka in der Robotik-für-Mädchen-Gruppe schon am zweiten Tag sehen. Ihr automatischer Roboterhund, dessen Steuerung sie am PC programmiert hat, kann bereits vorwärts und rückwärts laufen und eine kleine Last hinter sich herziehen. „Doch die Hebellenkung muss ich noch verbessern“, sagt sie.

Tüfteln am selbst gebauten Roboter: In der Mädchen-Robotik-Gruppe entstehen automatisch betriebene Gefährte. Quelle: Gabriele Gerner

Mädchen sind beim Thema Technik gern unter sich

Ist es denn wichtig, dass Mädchen beim Thema Technik unter sich sind? „Auf jeden Fall“, meint Lehrer Michael Mund. „Sie agieren selbstbewusster ohne Jungs, die daneben stehen. Und sie ernten keine spöttischen Kommentare für verzierte Roboter“, sagt er mit Blick auf ein Fahrzeug mit großen blauen Sternen.

Begeistert sehen die acht Mädchen den ersten Fahrversuchen ihrer Gefährte zu und bauen einen Parcours, der immer ausgefeilteres Fahren erfordert:. Nach und nach sollen die Roboter auch Kurven und Anhöhen bewältigen. Das Team, das am Ende der Projektwoche seinen Roboter am geschicktesten steuert, kann am First-Lego-League-Wettbewerb teilnehmen.

Mit Acrylfarbe wird es bunter: Sirin (links) und Salina bemalen ihre Steine. Quelle: Gabriele Gerner

Das Wort Freund in vielen Sprachen

Ein Ziel hat auch die Kunst-und-Musik-Gruppe. Die Schüler bemalen Steine zum Thema Freundschaft und planen, diese am Ende der Woche in Burgwedel zu verstecken. Blumen, Herzen oder das Wort Freund in verschiedenen Sprachen zieren die farbenfroh gestalteten Steine. „Wir hoffen, dass die Leute sich freuen, wenn sie die finden“, sagt die zwölfjährige Sirin.

Freundschaft war es auch, die Paul dazu brachte, beim Inlinehockey mitzumachen. Der Zwölfjährige tat dies nämlich nur einem Freund zuliebe, der ihn in seiner Gruppe haben wollte – und das, obwohl Paul bis dahin noch nie auf Inlineskates gestanden hat. Doch schon nach einem Tag hält er sich auf den Rollschuhen ohne fremde Hilfe. „Am schwierigsten ist es, die Balance zu halten“, sagt er.

Mit Helmen und Schonern ausgestattet macht Inlinehockey richtig Spaß. Quelle: Gabriele Gerner

Inlinehockey : Den Ball behalten und niemanden umfahren

„Den Ball zu treffen und ihn bei sich zu behalten, ist auch nicht leicht“, meint die 13-jährige Amelie, die bereits mit Ball und Schläger über das Spielfeld rollt. „Und dann darf man dabei ja auch nicht hinfallen oder jemanden umfahren“, ergänzt die 15-jährige Jana. Doch Übung macht den Meister. Wer nach der Projektwoche noch weiterüben will, kann ab nächstem Schuljahr Inlinehockey als Wahlpflichtfach oder AG wählen – oder die Osterferien zum Trainieren nutzen.

Von Gabriele Gerner