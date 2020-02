Schatzsuche: Kinder entdecken St. Petri

Großburgwedel

So wuselig geht es wohl selten zu in St. Petri in Großburgwedel. Etwa 15 Kinder begaben sich am Sonnabend auf Schatzkistensuche – und lernten dabei die Kirche besser kennen. Pastorin Bodil Reller und ihr Kinderkirchen-Team hatten sich das Spiel ausgedacht, um den Kleinsten der Gemeinde Altar, Orgel und andere Dinge näher zu bringen. „Ich freue mich darauf, die Kirche zu entdecken“, sagt der siebenjährige Moritz Meins. Dass er die Kirche schon kennt, weil er im Chor sing, stört ihn nicht. „Das ist trotzdem spannend.“

Moritz durfte die erste Kiste neben dem Taufstein öffnen. Er holte eine Taufkerze und eine Kanne heraus und zeigte beides den anderen Kindern, die neugierig ihre Hälse streckten, um alles sehen zu können. Zu deren Begeisterung durfte dann auch jeder etwas Wasser in den Taufstein gießen, während Pastorin Reller erklärte, wie eine Taufe abläuft.

Jeder darf die Kanne einmal in die Hand nehmen. Quelle: Lisa Neugebauer

Der Höhepunkt dieser Kinderkirche war aber das Puppenspiel, das das Team vorbereitet hatte, um den Kindern die Geschichte vom Heiligen Georg vorzuspielen. Ein Bild der Hauptperson, der laut Legende einen Drachen tötete, ist auf dem Deckengemälde der St.-Petri-Kirche zu sehen. „Die Kinder wollten am Liebsten noch eine Geschichte hören“, sagte Pastorin Reller. Auch sehr gut angekommen sei die Aktion, in der die Kinder die Decke mit einem Heliumballon vermessen durften. Jetzt wissen die Jüngsten: Die Kirche ist 7,80 Meter hoch.

