Großburgewedel

Da wussten derzeit noch unbekannte Täter augenscheinlich nicht wohin mit ihrer Kraft: Auf einem Schulgelände an der Straße Auf der Ramhorst öffneten sie einen Schacht und zerstörten den schweren Deckel. Sie hoben den runden, mit Beton gefüllten Eisenring an und schmissen ihn mehrfach auf den Boden. Schließlich zerbrach die Betonfüllung des Deckels. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Sonnabendmorgen 6 Uhr. Zwischenzeitlich haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Öffnung gesichert. Die Polizei gibt den Schaden mit 200 Euro an, und bittet etwaige Zeigen, sich beim Kommissariat Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer