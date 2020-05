Großburgwedel

Ein Unbekannter hat an der Neuwarmbüchener Straße in Großburgwedel den Lack eines geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand rundherum zerkratzt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Laut Polizei ereignete sich die Sachbeschädigung an dem VW Polo am Sonnabend zwischen 12 und 14.30 Uhr. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat melden sollten.

Von Frank Walter