Wettmar

Ein unbekannter Mann hat mutwillig das Feuerwehrhaus in Wettmar beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach ihm und seinem Begleiter.

Mann tritt Scheibe kaputt

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, beobachteten Zeugen die Sachbeschädigung am Meitzer Weg am Sonntag gegen 2.10 Uhr. Einer der beiden Männer rüttelte an einem der Tore der Fahrzeughalle und trat dann gegen eine der unteren Glasscheiben, die daraufhin splitterte. Anschließend entfernte er sich samt seines Begleiters.

Die Männer sollen stark alkoholisiert gewesen sein. Beide trugen Lederhosen, dazu der eine ein rotes, der andere ein blaues Hemd. Die Reparatur des Feuerwehrtores dürfte rund 300 Euro kosten. Die Polizei hofft unter Telefon (051439) 9910 nun auf weitere Zeugenhinweise.

Erst kürzlich hatten Unbekannte einen geschmiedeten Schriftzug am Feuerwehrhaus in Thönse beschädigt.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter