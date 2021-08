Fuhrberg

Einen neuen Vorsitzenden und seine Stellvertreter wählen die Mitglieder vom SV Fuhrberg in ihrer Versammlung, die für Freitag, 3. September, geplant ist. Die Zusammenkunft beginnt um 19 Uhr in der Sportgaststätte Ristorante Francesko. Vereinssprecherin Mia Marie Jöhrens-Lazar weist darauf hin, dass sich die Mitglieder auf mögliche Änderungen einstellen müssen – wenn dies wegen der Corona-Auflagen notwendig sein wird. „Darüber informieren wir dann auf unserer Internetseite“, kündigt sie an.

Ihren Angaben zufolge stehen die Bewerber für die Vorstandsposten fest. So will Werner Hanebuth erneut den Vorsitz übernehmen, den er derzeit kommissarisch innehat. Zudem entscheiden die Fuhrberger über Sonderbeiträge für die Abteilungen Gymnastik, Leichtathletik, Turnen, Tennis und Fußball. „Schon jetzt zahlen die Mitglieder dieser Abteilungen einen Sonderbeitrag, weil die Kosten dafür deutlich höher ausfallen als bei anderen“, sagt Jöhrens-Lazar und fügt hinzu, dass die Sonderbeiträge bereits in den jeweiligen Abteilungsversammlungen beraten und beschlossen wurden. „Letztlich ist es eine Formsache“, sagt sie.

Von Antje Bismark